Pablo Bonilla, la perla del Portuguesa FC

Pablo Alejandro Bonilla Zapata, joven piriteño de 17 años; es uno de los mejores laterales de la categoría sub18/20 del Portuguesa Fútbol Club, quien poco a poco da pasos gigantescos y apunta a ser uno de los juveniles que podría utilizar el DT Horacio Matuszyczk en la temporada 2017.

Año y media en el rojinegro

El nativo de Píritu, inició su carrera futbolística desde muy pequeño en la escuela de fútbol menor Luis Segura del municipio Esteller.

Bonilla, hábil para jugar ambas bandas; llegó a la institución cinco estrellas hace aproximadamente año y medio, trasladándose desde su municipio Esteller hasta Araure, específicamente la comunidad de Algodonal, donde se efectuó una captación de talentos del elenco llanero.

Sin dudarlo, el director técnico José parada lo recluta y lo lleva al equipo, entonces Sub 16, “Pablo tiene todo lo que se necesita para convertirse en un gran jugador, potencia, velocidad y sobre todo disciplina” destacó el propio Parada a mitad del 2016, cuando fue llamado a la pretemporada del primer equipo.

“Representar a esta institución, es una de las cosas más importantes que me ha pasado, es el sueño de todo jugador portugueseño; por eso siempre doy el todo para así llegar a la primera división” señalo el juvenil.

Campaña 2016 con las inferiores

Pablo, fue unos de los jugadores más utilizados en toda la temporada por el estratega José Parada en las categorías Sub 18 y Sub 20; totalizando hasta más de dos mil minutos jugados en el 2016.

“Los primeros meses del año fueron complicados, debido a que no nos conocíamos del todo como grupo, pero después se nos dieron las cosas gracias al trabajo. No se cumplió el objetivo de quedar campeones en la categoría Sub 18, pero si se cumplió otra de las metas pautadas, el unir a los años 99-00 para conformar el grupo de la próxima campaña”.

Apunta a debutar en Primera

Gracias a su rendimiento, el joven lateral ha recibido el llamado del profesor Horacio Matuszyczk, quien lo ha seguido desde su llegada al primer equipo y desde el semestre pasado trabaja con el grupo de la máxima categoría.

“El 2016 fue productivo para mis compañeros y para mí, se lograron cosas importantes, crecimos como jugadores; cada juvenil sueña con llegar al primer equipo (…). Recibí el llamado a mitad de año para hacer pretemporada, y ahora nuevamente me toman en cuenta, es muy importante para mí” añadió./Prensa Portuguesa FC