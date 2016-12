Atlético Venezuela busca la gloria en la categoría Sub 20

Fútbol Venezolano

Viernes 16| 7:15 pm





Atlético Venezuela está embalado y decidido a finalizar la Serie de Oro con el boleto a la Copa Libertadores Sub 20 y el cetro nacional de la categoría. Primero, hay que superar los únicos 90 minutos restantes. En la cancha de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), esperará el equipo aurinegro. Los de Enrique Maggiolo tienen la mente puesta en anotar los mismos o más goles que el rival, luego del empate sin tantos en la ida, disputada en Caracas.

Sin confiarse y a tratar de vencer

Anotar es el objetivo de un equipo que se ha caracterizado con cumplir con lo necesario, sin importar el nivel del desafío, cuando las metas apremian. No haber permitido tantos en la ida es un aliciente para garantizar el trofeo con un empate a goles. Aun así, Atlético Venezuela quiere marcar y garantizar lo pensado. José Gregorio Delgado, atacante del equipo nacional, es una de las cartas con las que cuenta Maggiolo en la tercera zona: “La clave del partido es plantear nuestro juego, sin tener miedo por ser visitantes. Estamos fuertes en defensa y rápidos en ataque. En San Cristóbal debemos meterla, que fue lo que nos faltó en Caracas. Ya lo corregimos y vamos con la mentalidad positiva”.

Deportivo Táchira mostró falencias en Caracas que Atlético Venezuela no pudo aprovechar. Ocasiones hubo, pero la efectividad no se hizo presente. El entorno nacional afirma que la historia cambiará en suelo andino, con total seguridad. “No hubo sorpresa (en la ida) para nosotros porque el cuerpo técnico había estudiado a Táchira. Sabíamos lo que iban a plantear, su estilo de juego y sus cualidades. Estábamos preparados para la bien parada defensa que tenían y el ataque que intentaron por las bandas”, afirmó el espigado hombre gol del conjunto azul y rojo respecto a lo acontecido en el primer partido.

El objetivo se tiene claro

El buen ambiente sigue estando presente en el vestidor de Atlético Venezuela. La sinergia mostrada por el grupo (cuerpo técnico y jugadores) da garantías de que todos desplegarán su máximo esfuerzo para ayudar al compañero, sin importar el desenlace. “El ánimo está más fuerte que nunca porque el equipo está convencido y tiene todo el año trabajando para esto. Solo nos quedan 90 minutos para ser campeones. Estamos fuertes y claros de que haciendo nuestro trabajo, vamos a ser los vencedores. Seguimos con la misma idea, así estemos de visitantes. Lo hemos venido trabajando y ya estando en Táchira esperamos definir los detalles”, afirma Delgado sobre lo que será el encuentro y su desarrollo.

“Quiero quedar campeón. Todos en el club lo queremos. Siempre espero tener un rol importante en lo individual. Si se puede ser la figura, ya queda en plano secundario. Lo más importante es darles la alegría de ganar a los entrenadores, los directivos, los periodistas y todos quienes pertenecen a la institución”, cerró con confianza una de las esperanzas de gol. El encuentro entre Deportivo Táchira y Atlético Venezuela se disputará el sábado 17 de diciembre a las 3:00 PM, en la Universidad Católica del Táchira. Los más grandes de la Cantera tienen la oportunidad de dar al club su primer título en 2016.

Prensa Atlético Venezuela