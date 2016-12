Jesús Hernández: "Tenemos un grupo de trabajo noble"

Fútbol Venezolano

Jueves 15| 11:58 pm





El Deportivo Lara sigue con sus trabajos en esta pretemporada que actualmente se realiza en Cabudare desde el primero de diciembre, para luego trasladarse a otras tierras en el mes de enero del venidero año.

Jesús Hernández, quien renovó hace poco con la plantilla crepuscular confía en el buen desempeño que está ejecutando el grupo en estos entrenamientos pensando en la campaña 2017. “Como siempre se mantiene la base de ser un grupo muy feliz, siempre atento a las exigencias del cuerpo técnico, esperamos seguir así para afrontar todo de buena forma.”

Para quienes no conocen qué se realiza en una pretemporada, cuéntanos. “Los primeros días empezamos de a poco, con trabajos con pelota, el reducido, luego también un poco de trabajo físico sin pelota, que eso nos va a ayudar mucho aeróbicamente, simplemente esos son los trabajos, intercambiados con trabajos físicos.”

¿Cómo te han parecido los nuevos fichajes? “Gracias a Dios llegaron jugadores muy buenos, nuevos compañeros, tenemos un grupo noble y eso hace más fácil que ellos se puedan engranar a lo que quiere el profe y a integrarse a sus compañeros de equipo.”

Ahora con más tiempo para que penetre la idea del profe Leo González, ¿eso se verá en la nueva temporada? “El profe llegó a mitad de torneo, era difícil cambiar la idea de un momento a otro y sin embargo pudimos terminar haciendo un buen torneo, ahora vamos a tener más tiempo para trabajar, estamos trabajando en eso, estamos seguros que haciendo las cosas bien en esta temporada vamos a tener un excelente año.”

“Muy feliz, ya lo he dicho que estoy contento por esta confianza que me están dando cuerpo técnico y directiva, a mí me gustó mucho esta ciudad y este club cuando llegué, siento que aquí he crecido mucho, he tomado la decisión correcta porque aún no tengo que irme.” Explicó sobre su reciente renovación.

Sobre los delanteros que actualmente se encuentran en el grupo junto a él, aseguró. “Ahorita tenemos buenos jugadores, está el colombiano Quintero al igual que Heiber Díaz quien estuvo a préstamo, juveniles como Santiago Herrera que en unos años será uno de los mejores delanteros del país, también Antonio Romero que ahora está con la Vinotinto, así que estamos teniendo un poder ofensivo importante.”

/Prensa Deportivo Lara