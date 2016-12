Edwin Aguilar: "Quiero dar lo mejor de mi en La Guaira"

Fútbol Venezolano

Uno de los flamantes fichajes para el venidero Apertura 2017 en las filas del Deportivo La Guaira, es el atacante panameño Edwin Aguilar, un jugador que ya ha pisado los engramados venezolanos en años anteriores con el Deportivo Anzoátegui, dejando grandes actuaciones y una buena suma de goles anotados.

El delantero, luego de plasmar su firma que lo hace jugador naranja, se mostró contento y muy “agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda de estar de nuevo en el fútbol venezolano. Estoy muy contento por la apuesta que hace el Deportivo La Guaira por mí y mi trabajo. También ya esperando empezar la pretemporada para trabajar y agarrar el ritmo para lo que será el torneo”, resaltaba el panameño, notablemente emocionado por esta nueva etapa en el país.

Aguilar es un jugador que siempre ha destacado por su aporte goleador en cada equipo al que va y remarcaba que ahora en La Guaira espera “aportar lo mismo que intenté hacer en el DANZ, un equipo en el que marqué muchos goles y me fue bastante bien. Para uno, como futbolista, lo primordial es intentar disfrutar. Desde que me contactaron me han hecho sentir muy bien y creo que vamos por muy buen camino. Espero poder responder y aportar toda mi experiencia en la cancha y darle lo mejor de mí a La Guaira”, remarcaba el goleador./Prensa Deportivo La Guaira