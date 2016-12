Orlando Cordero regresa al Trujillanos

Fútbol Venezolano

El delantero criollo Orlando Cordero vuelve a defender los colores del Trujillanos FC tras su debut en el 2005. Proveniente del Carabobo FC, el ariete criollo se suma a los guerreros como su tercera alta de cara a la temporada 2017.

“Agradecido con todos por hacer posible mi regreso a esta institución” dijo el delantero en su primer contacto con el departamento de prensa del club tras estampar su firma con los guerreros. Cordero regresa al club donde formó su nombre en el fútbol nacional “regreso al equipo donde tuve un gran pasado, donde logramos cosas importantes como un torneo internacional y darle muchas alegrías a la afición, esas son cosas que no se olvidan” expresó.

Sediento de éxitos con los guerreros, Cordero deja claro que llega al club con ansias de triunfo “llegó aspirando cosas grandes, lograr nuevas metas, todos me conocen en este fútbol nuestro y saben que mi paso por los equipos en que he estado han sido clubes de peso que han conseguido hazañas importantes” además el delantero quiero lo mejor para los colores “el buen hijo siempre vuelve a casa, y no será la excepción de darlo todo para ser protagonistas”

“Este es un equipo guerrero, rápido, de buena jugada pero que no depende solo de nosotros sino además de la afición en general, vemos como el cuerpo técnico y la directiva están combinando un equipo de sangre joven y con experiencia con un proyecto sólido por ello se necesita siempre el apoyo del aficionado tanto en las buenas como en las malas” prosiguió el delantero de 32 años.

“Simplemente soy un obrero mas, vengo a darlo todo por estos colores y así aportar mi granito de arena en los éxitos que logremos, aquí no hay figuras especificas, figura es la institución y el objetivo claro que debemos tener para ser campeón, es la ilusión de todos, por eso prometo mucho trabajo, correr, meter, ser el jugador explosivo que siempre he sido” finalizó./Prensa Trujillanos