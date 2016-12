San Lorenzo derrotó a Unión y asumió el liderato transitorio del torneo

Fútbol Venezolano

Sábado 10| 10:49 pm





San Lorenzo de Almagro derrotó hoy por 3-2 a Unión de Santa Fe y asumió el liderato transitorio del torneo argentino, tras disputarse en forma parcial la décimo tercera jornada.



Con dos goles del uruguayo Martín Cauteruccio y otro de Nicolás Blandi, el 'Ciclón' logró su octavo triunfo y alcanzó los 27 puntos, misma marca que Estudiantes, que mañana visitará a San Martín de San Juan.



Franco Soldano y Guido Vadalá marcaron los tantos del conjunto santafesino, que ocupa la parte media de la clasificación con 19 enteros.



En otro resultado destacado de la jornada sabatina, Olimpo sorprendió a Racing Club y se impuso de visitante por 0-2 con los tantos convertidos por Víctor López y Jonathan Blanco.



Tras esta derrota de la 'Academia', que desperdició un penalti de Gustavo Bou, quedó con 21 unidades y quedó relegado en la tabla de posiciones.



En tanto, el superclásico del fútbol argentino, que se disputará el próximo domingo en el estadio Monumental, será la gran atracción de esta jornada.



River Plate recibirá a Boca Juniors en el partido más destacado de una fecha.



El equipo 'millonario', que el jueves próximo disputará la final de la Copa Argentina ante Rosario Central, buscará un triunfo que no le permita no ceder terreno en el certamen doméstico.



Boca Juniors, en tanto, tiene como gran apuesta este torneo, ya que durante 2017 tampoco tendrá competencia internacional y este campeonato local será su gran apuesta.



Boca sufrió hoy la lesión de su portero Guillermo Sara, que sufrió una luxación de su hombro derecho y no podrá defender la valla del equipo 'xeneize'.



En su lugar estará Axel Werner, que debutará oficialmente con la casaca de Boca.



En otros resultados, ayer Aldosivi igualó 1-1 con Patronato, Sarmiento venció 2-0 a Tigre y Temperley se impuso por 1-0 ante Godoy Cruz, mientras que hoy Talleres hizo tablas con Newell's Old Boys 1-1, al igual que Gimnasia y Belgrano, mientras que Vélez Sarsfield venció 2-0 a Atlético Rafaela.



El domingo, además del líder y el superclásico habrá otros cuatro partidos: Banfield-Huracán, Colón-Independiente, Rosario Central-Lanús y Atlético Tucumán-Quilmes, mientras que el lunes se enfrentarán Defensa y Justicia ante Arsenal.

EFE