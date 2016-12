Arango: "Tengo ofertas de Carabobo, Zulia y Táchira"

Fútbol Venezolano

El futbolista Juan Arango, excapitán de la selección de Venezuela, afirmó hoy sentirse "triste" por la "deteriorada" situación que enfrenta su país, aquejado por la criminalidad, la inflación y el desabastecimiento de productos básicos y medicinas.



"Venezuela está deteriorada. Como venezolano que vive en el exterior me siento triste por lo que veo en las calles cada vez que vengo a visitar a mi familia", dijo a Efe Arango tras la proyección a la prensa del documental "Arangol", que repasa su trayectoria deportiva.



En Venezuela, según estimaciones de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en el año 2015 hubo 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la segunda cifra más alta del mundo.



La realidad económica tampoco ofrece respiro a los venezolanos, agobiados por una rampante inflación, que no será menor de 480 por ciento este 2016, según el Fondo Monetario Internacional, y la escasez de alimentos y medicinas.



"Es terrible", añadió Arango.



Sobre su actualidad deportiva, el futbolista dijo estar estudiando la posibilidad de recalar en el balompié de Catar o de Venezuela, tras el finiquito de contrato que realizó el Cosmos de Nueva York a todos los jugadores de su plantilla y los severos problemas que atraviesa la Liga de Fútbol de Norteamérica (NASL por sus siglas en inglés).



"Yo tengo ganas de retirarme en Venezuela, pero eso está en manos de mi representante. Podría ser en el Zulia FC ¿Por qué no? Además, mi novia es del Zulia", dijo entre risas.



Arango es accionista del Zulia FC, club que disputa la final del campeonato venezolano ante el Zamora, pero el propio jugador reconoció el genuino interés del Táchira y el Carabobo FC, equipo este último que disputará en 2017 la Copa Libertadores.



"Vamos a ver. El Carabobo me llama todos los días, pero también hay ofertas del Zulia y Táchira. Desde el Aragua FC ha habido pronunciamientos, pero ninguna oferta concreta", admitió.

