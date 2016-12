Sanvicente: "Todos los jugadores empezarán de cero, no hay preferencias"

Fútbol Venezolano

María Isabel Moya

Regresó, seis años después, Noel “Chita” Sanvicente a “su casa”, el Caracas FC. Tras un año con Antonio Franco, el equipo logró buenos resultados, pero ningún título. Ahora la esperanza recae en el dirigente que más laureles le ha dado a los “Rojos del Ávila”.

“No puedo negar el cariño que le tengo a este equipo. Me tocó ser campeón con las esposas de los jugadores, más nadie en el estadio y luego me tocó ser campeón con un estadio lleno. Crecimos juntos y eso se valora”, dijo “Chita”, luego de ser recibido por todo lo alto por la fanaticada del Caracas, minutos después de que se anunciara su regreso al club.

El mandamás, de 51 años, volvió con la visión de un nuevo proyecto, en el que espera inyectarle un plus a las categorías inferiores, de las que a partir de este jueves se convirtió en su nuevo director. “Nos dedicaremos a hacer fútbol, queremos ver el talento de abajo porque en este momento conozco solo conozco a los jugadores de Primera. A partir del lunes todos podrán demostrar lo que tienen”, explicó.

Con un equipo que cuenta con jugadores de muy buen nivel como en el caso de Miguel Mea Vitali, Edder Farías, Rubert Quijada y jóvenes como Wuilker Fariñez o Reiner Castro, Sanvicente no se fía y asegura que todos tendrán que trabajar y ganarse un puesto porque su llegada se trata de un nuevo ciclo y “todos empezarán desde cero”.

“Cuando hay entrenador nuevo el jugador que no está jugando tiene una nueva oportunidad. Todos van a empezar de cero. El que está jugando sabe que tiene que hacer mejor las cosas y el que no buscará la manera de llamar la atención para ser titular, aquí no hay preferencias”, sostuvo “Chita”.

Los entrenamientos definirán las decisiones del oriundo de Puerto Ordaz, que aseguró que probará a todos los jugadores que tengan contrato con el Caracas, incluyendo todas sus categorías, antes de pensar en nuevas incorporaciones.

“Veré que puede demostrar el jugador en las prácticas para percibir qué puede aportar en el juego. Les voy a dar libertad para jugar, porque me gusta el futbolista que tenga seguridad en la cancha. Tenemos jugadores de muy buen nivel y espero que eso no se quede ahí, que puedan mejorar cada día y que se adapten rápido a lo que uno quiere. Las nuevas incorporaciones deberán analizarse muy bien y podrían darse más adelante”, precisó Sanvicente.

Los entrenamientos con los juveniles del club avileño arrancarán el lunes, mientras que los profesionales del primer equipo tendrán esta semana para hacerse los exámenes médicos y, sin mucho descanso, deberán arrancar a lo que será la pretemporada en cara a Apertura 2017 inmediatamente.

“Arrancaremos ahora con un trabajo en el que podamos conocernos y saber con qué cuenta uno, para así tener una lista precisa para empezar en enero”, sentenció.