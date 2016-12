Ricardo Padrón: "Ambos proyectos coincidían en un 90 porciento"

Fútbol Venezolano

No hay planes en este momento de que Aristeguieta regrese a Venezuela"

Yefferson Lozada Murillo || @yefflozada

La mañana de este miércoles fue presentado oficialmente Noel “Chita” Sanvicente como director técnico y director de categoría inferiores del Caracas FC, contrato que se firmó hasta diciembre de 2018.

El anuncio estuvo a carga del gerente general del club, Ricardo Padrón, quién luego de la rueda de prensa conversó para meridiano.com.ve ampliando un poco más las aspiraciones y el proyecto del equipo para la venidera temporada.

“Esto es un proyecto en el que venimos trabajando aproximadamente desde Mayo, dándole forma, buscándole la mejor manera y en ese devenir surgió la idea de incorporar a Noel como la figura principal para la dirección de este proyecto”, confesó Padrón refiriéndose a la llegada de “Chita” al club.

“Ambos proyectos coincidían casi en un 90 porciento, Nosotros visualizamos fortalecernos. Cuando tú tienes algo bueno lo quieres mejorar, cuando eres mejor buscas crecer y cuando eres muy bueno quieres estar en la excelencia y esa es la meta nuestra”, anunció de manera optimista el gerente general del rojo que también anunció “tenemos muy buen material en inferiores para desarrollar”.

La vuelta de “Chita” al Caracas será para conformar un proyecto a largo plazo, por eso la directiva tomó la decisión de firmar al técnico más ganador de fútbol por más de una temporada, algo a lo que no está acostumbrado al cuadro rojo.

“Inicialmente Noel Sanvicente firmó un contrato de dos años evidentemente con opción de renovación y que esperamos sea por muchos años más. No puedo adelantarte si vienen uno o dos extranjeros o cuando criollos más, después la plantilla es intacta esa es nuestra base, tenemos que esperar el trabajo de Noel en la pretemporada”, aclaró Padrón sobre lo que podría ocurrir en la pretemporada.

La llegada de un ex rojo que milita en el fútbol internacional está sonando desde hace díaz, fue pregunta obligada sobre la posibilidad de Fernando Aristeguieta vuelva a vestir la camiseta del once veces campeón, a lo que padrón respondió: “Quién no quisiera tener a Fernando Aristeguieta dentro de la institución y estoy seguro que el también quisiera estar aquí, no hay planes en este momento de que el regrese a Venezuela o por lo menos no que conozcamos. No está contemplado en la inmediato que Fernando regrese a Venezuela”, concluyó.