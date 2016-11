Marcano: "Vamos a salir a jugar como siempre lo hacemos"

Fútbol Venezolano

Lunes 21| 7:43 pm





Raúl Pérez / @enriul

Zulia sigue causando sensación en la presente temporada del fútbol venezolano, y ayer dio un paso más para alcanzar la final del Torneo Clausura 2016 al derrotar al Caracas FC en la ida de las semifinales.

El entrenador, César "Champion" Marcano es, uno de los principales responsables del éxito de los petroleros, analizó el triunfo 1-0 y las posibilidades que tienen ahora de avanzar a la fase definitoria.

"Sabíamos que estábamos jugando con el equipo más ganador de Venezuela, un rival con mucha experiencia, que juega y se defiende bien. Sufrimos, pero supimos pelearlo hasta el final", afirmó el estratega cumanés.

Aunque la llave sigue abierta, Marcano sabe de la importancia de ir con ventaja al compromiso de vuelta, que se disputará el miércoles en el Olimpico de Caracas. "Nosotros vamos a pelear en Caracas. Vamos a salir a jugar como siempre lo hacemos. Este equipo viene creciendo de la mano de jugadores jóvenes", aseguró el flamante campeón de la Copa Venezuela.

A pesar del triunfo, Marcano fue autocrítico y sabe que aun deben mejorar muchas cosas si aspira a conseguir el título. "En el primer tiempo no me gustó el equipo. Lanzamos muchos pelotazos y no tuvimos el balón, pero en la segunda mitad se notó el cambio y eso nos permitió conseguir la anotación", continuó Marcano, quien se mostró orgulloso de sus pupilos. "Cuando el equipo lucha hasta el final, me voy tranquilo porque se que dieron todo", finalizó Champion, convencido de poder obtener un buen resultado en la vuelta y conseguir el boleto a la final.

Fuente: PRENSA ZULIA FC