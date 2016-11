Saragó: "Es difícil superar al Caracas dos veces seguidas, pero no imposible"

Fútbol Venezolano

Lo que hicimos en el partido de ida nos demuestra que se puede remontar"

Las cosas no están fáciles para Deportivo La Guaira, luego de caer en condición de local ante el Caracas FC, en el partido de ida de cuartos de final del Torneo Clausura. Pero, hoy por hoy, el equipo está confiado en que no todo está perdido, esperan recuperarse en el juego de vuelta y quedarse con el cupo de la llave D del octogonal.

“Lo que hicimos en el partido de ida nos demuestra que se puede remontar. Con esa sensación vamos a enfrentar el partido de vuelta”, dijo el técnico del equipo naranja, Eduardo Saragó.

Y es que el mandamás del conjunto del litoral asegura que el juego que plasmó La Guaira en el Olímpico el pasado domingo estuvo por encima del rival, evidenciado por las reiteradas ocasiones de gol que opacaron al par que ejecutó el Caracas, sin embargo las cosas se dieron en resultados para los de Antonio Franco.

“En términos generales en cuanto a planteamiento y rendimiento nos deja satisfechos, pero el resultado es malísimo. De nada nos sirve haber mostrado mejor juego si al final favorece al rival”, resaltó dirigente naranja.

Saragó no escatima al Caracas

Eduardo Saragó llegó a Deportivo La Guaira previo al Torneo Clausura para encarar un semestre bastante complicado, sin embargo dirigió hasta finales de 2015 a su rival del octogonal, por eso no dudó en dejar claro que conoce muy bien al Caracas, resaltando que no es fácil de enfrentar por ser un equipo “bien consolidado en todas sus bases”.

“Caracas ha tenido durante el semestre el privilegio y la fortaleza de tener altos niveles de contundencia, entre sus dos delanteros han marcado 22 goles, eso demuestra que tiene muy buen poderío arriba y un gran porcentaje de ejecución en las oportunidades que tienen”, indicó el técnico.

Sin embargo, los litoralenses intentarán afianzarse en el partido de vuelta y demostrar su buen juego, no solo en la cancha, sino con resultados. Esta vez deberán dejar claro con hechos que tienen equipo para doblegar a los “Rojos del Ávila”.

“Lo que no hicimos en el partido de ida, trataremos de hacerlo en el de vuelta, sobre todo a nivel de contundencia. No sé qué tan fácil pueda ser jugar tan bien o superar al rival como se hizo en ese partido. Aunque es difícil superar al Caracas dos veces seguidas, no es imposible. Trataremos de que el buen juego que demostremos en la cancha, se pueda ver en el resultado”, sentenció.

Tres semanas de preparación para tres torneos tuvo Saragó con La Guaira para enfrentar el último semestre. El resultado fue favorecedor, aunque no consiguieron mantener el campeonato en Copa Venezuela, lograron hacer historia en Copa Suramericana al meterse en octavos de final, algo inédito para un club venezolano. Además, también alcanzaron un puesto en el octogonal del Torneo Clausura. Ahora la tarea será remontar al Caracas para seguir acercándose en la tarea de conseguir por primera vez un título de la Liga de la Primera División del fútbol venezolano.