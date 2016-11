Equipos del FutVe celebran resguardo policial en los viajes

Fútbol Venezolano

Hay muchas cosas por corregir todavía"

Wilder Delgado Suárez

Parece que la reunión que sostuvieron la Asociación de Clubes del Fútbol Venezolano y el Viceministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para el resguardo de la integridad física de los equipos está dando soluciones y aplicándolas al instante.

Tras esa conversación aprobaron la custodia policial para cada una de las oncenas que viajen a otros estados para encarar un partido y empezaron con el Atlético Venezuela, equipo que viajó el lunes a Barquisimeto donde enfrentaron al Deportivo Lara (0-3).

El estratega del cuadro nacional Alex Pallarés, señaló a meridiano.com.ve que “ahora mismo en el país (Venezuela) ha habido una serie de altercados, donde 3 equipos han recibido ataques en sus viajes y nosotros tenemos que agradecer muchísimo a la policía por habernos escoltados en el viaje de ida y retorno”.

“Le agradezco a todas las personas que se tomaron este trabajo para que pudiéramos viajar con tranquilidad de que no íbamos a recibir un ataque” prosiguió.

Pallarés comentó que el tema de la escolta policial “fue hablado directamente entre la directiva del club, la federación y la asociación. Hubo una reunión la semana previa y allí todo el mundo estuvo de acuerdo”.

El técnico español reveló que durante su experiencia en otros clubes, incluyendo las selecciones sub 15 y sub 16 de Catar nunca vivió algo como esto, “ni en España, ni en Rusia, ni en Catar, ni en Emiratos Árabes he vivido algo similar. Nunca habíamos necesitado hacer un viaje con escolta policial; tal vez una sola vez en Rusia en la parte sur donde había una guerra abierta tuvimos una escolta del aeropuerto al hotel (…) Hacer un viaje de 5 horas en la ida y 6 en la vuelta escoltados por tanta policía es una situación inédita para mí que no había vivido nunca”.

El Zulia sufrió un intento de ataque una vez

El capitán del Zulia FC (campeón de Copa Venezuela) Giovanny Romero, comentó que el fútbol venezolano va mejorando, pero, “hay muchas cosas todavía por corregir. Me parece injusto lo que ha pasado con los equipos cada vez que viajan con los robos, los secuestros y hay que mejorar esa parte de la seguridad”.

“Nosotros somos un equipo que viaja en autobús muchas veces y hemos pasado un par de sustos que no han sido mayores” indicó.

Romero continuó diciendo que “es imposible que esto siga sucediendo. Estamos viviendo una situación difícil en el país y nosotros los jugadores no escapamos de eso”.

“No es justo que uno como jugador pase por esta situación cada vez que vamos a la cancha y levanto la mano a favor de lo que está haciendo la asociación, que es velar por nosotros y nuestra seguridad” finalizó.

Caracas también se pronunció con “Miky” Mea Vitali a la cabeza

Miguel Mea Vitali, capitán del Caracas FC y con amplia experiencia en el fútbol venezolano (debutó en 1999) se pronunció al respecto tras el entrenamiento del martes, “los jugadores tenemos que hacernos firmes y hablar cada con sus gerencias, sabiendo que la vida de uno está en riesgo en la carretera”.

“Le pasó a Trujillanos y Llaneros, gracias a Dios al Carabobo no le pasó nada (…) Tenemos que tener una vigilancia cercana para poder viajar, de lo contrario no se viaja” dijo “Miky”.

Mea Vitali fue contundente al decir que “sin escoltas no viajamos”.

Este fin de semana hay tres equipos que estarán viajando para disputar los encuentros de vuelta de los cuartos de final; Zulia estará trasladándose a Valencia, Lara a Caracas y Deportivo Táchira a Maturín, esperando recibir cada uno la escolta policial tal y como sucedió con el Atlético Venezuela el lunes.