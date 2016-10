Luciano Guaycochea, la brújula del Zulia FC

Fútbol Venezolano

No cabe duda alguna de lo fundamental que ha sido Luciano Guaycochea para el Zulia Fútbol Club este semestre. Luego de una complicada adaptación al fútbol venezolano, el laborioso volante ofensivo se ha convertido en una pieza crucial para César Marcano en lo que respecta a la elaboración de juego, manejo de los tiempos y demás ocupaciones del mediocampo regional. La última muestra de su marcada influencia fue su accionar ante Carabobo FC en el 3-0 propinado por Zulia FC en el inicio de la Liguilla: el argentino participó en los tres goles.

“Lucho”, siempre destacó que llegó al equipo con la mentalidad de “hacer las cosas bien y salir campeón”. Las dos metas se han cumplido hasta ahora, y con creces. El autodenominado enganche ha despegado y su vuelo va cada vez más en ascenso con cada partido que disputa. Su repunte no solo se debe a sus goles importantes (cinco en 2016) o asistencias oportunas (nueve en el año), sino a su gran colaboración en distintas facetas del funcionamiento negriazul.

Involucrado en el juego

"Guayco" reúne cualidades que el equipo exige en cada encuentro, destacándose entre ellas el desequilibrio que aporta por su banda, gracias a su gambeta fina y su visión de juego. Cuando los partidos se hacen pesados, un simple pase quirúrgico suyo destraba todo, generando espacios.

Su versatilidad también marca la pauta en el juego del “petrolero”, virtud quizás no muy perceptible para el espectador común, pero muy determinante para el desarrollo de los zulianos. Su despliegue no puede pasar por alto al momento de describir sus mayores capacidades, esto quedó ejemplificado el pasado sábado ante los granates. “La banda no es mi posición natural, soy un mediapunta, pero sí debo sacrificarme por el equipo, lo hago sin problemas”, comenta con humildad.

En definitiva, lo que más resalta de "Lucho" es su sapiencia sobre el terreno de juego. Interpretar cuándo, cómo y dónde accionar se convierte en su mayor fuerte, factor que beneficia en todo momento al funcionamiento del equipo dirigido por César Marcano. Sea cual sea el rival, las exigencias o el ritmo del emparejamiento, el regate, la profundización y finalización de un jugador tan cerebral como el pampeano supondrán un toque distintivo.

Llave no definida: “Esto no terminó”

El orgullo de Santa Rosa, luego de la victoria (3-0) frente a Carabobo FC, declaró que "salió un partido bastante completo por cómo corrimos, cómo presionamos y cómo jugamos. Estoy contento pero sabemos que no va a ser fácil, esto no terminó todavía".

Desde lo personal, "Guayco" también dio su opinión: "Todo suma para el equipo. Había que ser inteligente, correr un poco más y tratar de conseguir los espacios", tiró. "En la vuelta ellos tendrán que salir a por el resultado y nosotros tendremos que hacer un partido inteligente. No hay que meterse atrás, hay que jugar. Si nos dejan espacios, será positivo para nosotros", destacó el dorsal '18'.