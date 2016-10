La penosa realidad del fichaje de Paco Alcácer por el Barca

El ariete no cuaja en Barcelona / Cortesía

Paco Alcácer llegó a Barcelona para hacer de cuarto delantero, para ser el suplente del ataque formado por Messi, Neymar y Luis Suárez, para marcar goles y desatascar partidos. Sin embargo, por ahora solo ha cumplido en lo de ser suplente de la MSN, el exvalencianista no se ha ganado la confianza ni de Luis Enrique ni del vestuario.

El ariete todavía no ha marcado y no está jugando todo lo que querría, sin embargo, lo peor de todo es que en partidos como el de ayer en Mestalla en que el marcador está parejo y el Barça necesita más caudal ofensivo el exvalencianista no cuenta para Luis Enrique. Y para más inri, el jugador que salió del Barça por él, Munir El Haddadi, ya comienza a destaparse en Valencia.