Octavio Zapata extendió su contrato con Lara por dos años más

Jueves 20| 6:26 pm





El tren ejecutivo del Deportivo Lara reveló que el defensor central rojinegro, Octavio Zapata, extendió su contrato con la institución por dos temporadas más para así seguir defendiendo la retaguardia del plantel larense. El defensor central nativo de Cali, Colombia, dio sus primeras impresiones al respecto.

“Primero que todo estoy profundamente agradecido con la junta directiva y el cuerpo técnico por el voto de confianza que me dan, esto me compromete aún más para seguir haciendo las cosas bien como lo he venido haciendo hasta ahora, con este tiempo que estaré acá seguramente conseguiré cosas importantes con esta organización”, anheló el jugador que durante el corriente semestre ha hecho llave en esa línea con Leonardo Falcón, Henri Pernía y Elián Guillen.

A juicio del neogranadino, la confianza depositada en él de parte del cuerpo técnico se dio por el provecho que extrajo en cada oportunidad que tuvo de ver acción en el rectángulo de juego. “Ese voto de confianza quizá se dio porque les ha gustado el trabajo que he venido realizando, gracias a Dios la supe aprovechar, estoy haciendo lo que él (Leo González) me pide, entonces pienso que por eso se me ha dado la oportunidad de renovar con el equipo”./Con información de Prensa Deportivo Lara