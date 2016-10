Jorge Yriarte renovó con el Deportivo Lara hasta 2019

Fútbol Venezolano

Jueves 13| 5:16 pm





El volante central y juvenil Jorge Yriarte firmó contrato con el Deportivo Lara hasta el año 2019, anunció la Junta Directiva de la plantilla crepuscular para de esta manera seguir fortaleciéndose en las competiciones actuales, así como también en los años venideros.

El nativo de la Ruezga Norte está con el rojinegro desde La Granja y no tardó en agradecerle a toda la organización por la confianza depositada. “Estoy muy agradecido con el club por cómo me han tomado en cuenta en los últimos meses con mi participación, lo único que queda es seguir demostrando el porque estoy aquí, seguir dándole alegrías a la institución y seguir con la misma actitud y compromiso hacia el club”.

El barquisimetano que ya lleva un gol con el profesional al anotarle al Vigía en los octavos de final de la Copa Venezuela 2016 esgrimió sus razones por la cual ha podido recoger los frutos cosechados.

“Quizá ha sido por la responsabilidad que he tenido no solo con el equipo de primera división sino también desde las categorías menores, creo que mi formación en La Granja ha sido un gran fruto y así poder afrontar cada juego oficial y cada entrenamiento con primera división, se me han dado las cosas porque siempre he creído en mi y he valorado el trabajo que me ha dado la institución”.

/Con información de Prensa Deportivo Lara