Copa Venezuela: Estudiantes de Caracas pasó la prueba ante Tucanes

El equipo académico se enfrentará en la final al Deportivo Lara o el Zulia FC

Miércoles 5| 6:31 pm





Yefferson Lozada M

Estudiantes de Caracas y Tucanes de Amazonas se enfrentaron en el partido de vuelta de la Copa Venezuela, El equipo merengue venció 4-2 en la tanda de penaltis al equipo amazónico obteniendo su pase a la final del torneo.

La victoria del equipo amazónico en el partido de ida, obligaba a Estudiantes de Caracas a buscar el arco rival desde el primer momento para poder revertir la llave eliminatoria,

El equipo académico saltó al terreno de juego con la convicción de remontar el marcador tras la derrota (1-0) en el partido de ida. Estudiantes de Caracas fue un equipo vertical desde el primer momento debido la necesidad de conseguir un gol en los primeros minutos.

El equipo local elaboró las primeras jugadas de peligro por intermedio de Winston Ángel al minuto 8 y Duarte al 29; Tucanes respondía la arremetida académica con Walter Aguilar. El tanto del equipo merengue llegó un poco antes del final de la primera parte, Luis Ramírez agitaba las redes al minuto 42 empatando el global a un tanto y obligando hasta ese momento a decir la llave desde el punto del penal.

La segunda parte no distó mucho de lo ofrecido por ambos conjuntos en el primer tiempo, nuevamente Ramírez tuvo la más clara del complemento pero no pudo concluir la jugada, la visita no bajó los brazos en su afán de marcar y encontrar la tranquilidad que nunca llegó al equipo selvático. El empate en el global persistió y quedando todo para definirse en la rule de los disparos desde el punto del penal.

Académicos y Amazónicos fueron a muerte súbita

La tanda fue iniciada por la visita, Walter Aguilar falló el primer cobró y dejó la oportunidad para que Jesús Yéguez abriera la cuenta en la serie definitoria. José Dolgetta marcó el empate a uno y Duarte volvió a descontar, Aranda no defraudó en cobro y Diego García fue preciso en su ejecución. Ojeda falló el cuarto penal cobrado por la visita dejando la mesa servida para Winston Ángel que con mucha serenidad marcó el tanto de la histórica clasificación de Estudiantes de Caracas a la final de la Copa Venezuela 2016.

El rival del equipo blanco saldrá de la llave entre Deportivo Lara y Zulia FC, serie que se jugará este miércoles cinco de octubre en el Metropolitano de Cabudare a las siete de la noche.