Estudiantes de Caracas buscará remontarle a Tucanes

Martes 4| 7:47 pm





Estudiantes de Caracas buscará este miércoles hacer historia cuando reciba en el estadio Brígido Iriarte a Tucanes de Amazonas por el pase a la gran final de Copa Venezuela.



El tanto en contra del defensor Joel Cáceres fue la diferencia en un encuentro de ida muy cerrado disputado en Puerto Ayacucho, donde los capitalinos dominaron el balón, pero no pudieron concretar de cara al arco rival. La tropa dirigida por Daniel Lanata llega muy motivada, tras un momento delicado en el torneo local y con todas las fuerzas afiladas en una competición que se les ha dado muy bien, a tal punto de convertirse en la gran sorpresa y transitar la mejor participación histórica en la corta vida deportiva del club.



“Este grupo se ganó estar acá y la institución merece todo esto. Estudiantes es un equipo con gran futuro y que trabaja muy bien en las bases, la fortaleza mental de estos chicos es tremenda y ojalá mañana nos salga todo bien”,expresó el DT argentino, quien prácticamente contará con toda su plantilla a excepción del lesionado Gabriele Rosa, quien ya trabaja con el resto de sus compañeros y podría regresar en una hipotética final.



“Lastimosamente dejamos escapar nuevamente los tres puntos el fin de semana, pero ya pasamos página y sabemos que la eliminatoria está abierta. Tuvimos mala suerte allá y sabemos que Tucanes vendrá a hacer lo suyo. Debemos ser inteligentes y creemos en la remontada”, añadió.



Los blancos contarán en ataque con su goleador Juán García, autor de 5 de sus 15 goles en esta edición de Copa Venezuela, delantero ya recuperado de las dolencias de tobillo que lo mantuvieron alejado. Jugar de local será un plus importante para EstudiantesCSC que no conoce la derrota en cuatro partidos disputados.

Prensa Estudiantes de Caracas