Stifano: "No podemos bajar los brazos"

Martes 4| 7:10 pm





Zamora Fútbol Club sufrió un duro revés como local tras caer (2-1) ante el Deportivo JBL Zulia en el estadio Agustín Tovar ‘La Carolina’, resultado que deja al conjunto blanquinegro en el puesto 12 de la clasificación, con 18 unidades sumadas y con tres partidos pendientes que empezará a disputar esta misma semana.

Difícil han sido las últimas presentaciones para el elenco que dirige Francesco Stifano, que no ha contado con ese factor ‘suerte’ de cristalizar lo expuesto en el campo. Tras el compromiso ante los zulianos, el DT declaró: “Estamos en un pésimo momento, las cosas no se están dando y soy el primer responsable. Tengo el respaldo de todos mis jugadores y esta semana se volvió a demostrar. Perdimos el partido de manera increíble, pasan cosas que uno no entiende, se empata el partido con diez jugadores y después un autogol”.

Autocrítico y optimista de salir de este mal rato, Stifano agregó: “Estamos en un momento muy duro, hemos creado muchos automatismos para poder anotar un gol y lamentablemente no lo hemos logrado, luego el rival con muy poquito nos hace daño”./Con información de Prensa Zamora