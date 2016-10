Caracas demostró su poderío ante Táchira con polémica incluida

Fútbol Venezolano

En la clandestinidad se jugó un nuevo clásico del fútbol nacional, Caracas Fútbol Club goleo 3-0 al Deportivo Táchira en el Cocodrilos Sport Park, sin público y sin transmisión televisiva.

La rapidez y la verticalidad fueron las características de los primeros minutos del compromiso, ambos conjuntos buscaban el objetivo de hacerse con el esférico. Con el pasar de los minutos el Deportivo Táchira intentaba sorprender a un atento Wuilker Fariñez que respondió cada vez que fue requerido por su club.

Poco después de la media hora de partido y en el mejor momento del rojo, Robert Hernández es derribado en el área y el principal del encuentro (Jesús Valenzuela) decreta la pena máxima, la responsabilidad del cobro fue para el goleador del rojo Edder Farías quién al 34’ marcaba el momentáneo 1-0. Con este corto resultado los equipos se marcharon a los vestuarios.

La segunda parte arrancó con un Caracas FC dominante e incisivo en su afán de buscar un resultado más abultado, asignación que resolvió a los 50 minutos de partido Robert Garcés tras una gran jugada colectiva, el volante del equipo capitalino definió cruzado dejando sin opción al golero del aurinegro, José Contreras.

Con la desventaja en el marcador, el equipo visitante no dudó en adelantar las líneas y buscar descontar el marcador. Giancarlo Maldonado estuvo cerca del primer tanto para el equipo atigrado que nuevamente Fariñez impedía la celebración tachirense, Táchira continuó con su asedio pero la última línea de Caracas esta vez sí estuvo muy atenta y no cometió errores.

Ya en el epílogo del compromiso llegó el lapidario tanto del equipo capitalino, Sergio Cordova y Daniel Saggiomo (al 87’) hilaron un letal contragolpe que concluyó en los pies de Edder Farías para dar cifras definitivas a este nuevo capítulo del clásico del fútbol nacional.

A pesar de no haber público en el estadio por la sanción que pesa sobre el Caracas Fc y sobre el Táchira por los altercados ocurridos en el último clásico jugado en Pueblo Nuevo, se vivieron minutos de tensión en el Cocodrilos Sport Park debito a una disputa entre jugadores y cuerpo técnico de ambos conjuntos, el hecho no pasó a mayor pero demuestra que no solo la violencia en el fútbol nacional es entre barras.

