Reiner Castro caliente el clásico: "sólo deseo marcar y ganarle al Táchira"

Fútbol Venezolano

Viernes 30| 7:41 pm





El Clásico, el partido más importante del fútbol venezolano está por disputarse y Caracas Fútbol Club quiere conquistarlo como sea para dar un paso en grande en búsqueda del boleto para participar en el octogonal final del Clausura.

Reiner Castro, artillero del once veces campeón de Venezuela, anhela disputar el choque frente a los andinos, al que creció siguiendo en su natal Orope, municipio García de Hevia del estado Táchira. “Estoy súper contento porque se acerca la hora de disputar este partido, he estado esperándolo con todas las ansias del mundo. Soy de allá, crecí siendo fanático del Táchira pero ahorita pertenezco al Caracas, el equipo que sí me dio la oportunidad de jugar profesional. Quiero enfrentarlos y lo que más deseo es poder hacerle goles y que ganemos, porque los Clásicos se deben ganar”, comentó.

El propietario de la elástica “14” del cuadro capitalino, revela las claves para triunfar por ocasión #32 e igualar la serie particular histórica contra los sancristobalenses. “Tenemos que salir con todo, debemos aprovechar el juego por la bandas, que somos mortales por ese sector al igual que en el uno contra uno. Será importante estar afinados con los pases, que yo pueda hacer mi trabajo por varios sectores del ataque y así Edder (Farías), quien siempre está en el área, pueda recibir balones claros y logre convertir. Tenemos que sacar el mejor resultado en casa”, argumentó.

Caracas no ha podido convertir en los últimos tres careos del torneo y en los anteriores dos en Cocodrilos. Castro indica que no hay angustia en ese sentido. “Hay que ir poco a poco, porque sabemos que como delanteros debemos hacer los goles, pero tampoco podemos desesperarnos, porque si hacemos un buen juego colectivo, los goles llegarán, sea de quien sea. Contra Estudiantes (de Caracas) me quedó una frente al arquero pero cambié mi decisión al disparar y fallé por no decidirme a tiempo; eso me ayuda para corregir a tiempo y no cometerlo nuevamente”, expresó.

El ariete, quien ha sellado ocho dianas en el semestre con los rojos del Ávila, solo piensa en el lauro y para ello han trabajado intensamente en cada entrenamiento. “Sabemos que será un partido muy difícil y por eso desde el primer minuto tenemos que buscar el partido como sea, atacar, defender a muerte y convertir goles, porque los goles son los que nos ayudan a conseguir las victorias y los objetivos. Vamos a ver si Táchira nos viene a jugar de tú a tú o se encerrarán a buscar el empate, aunque en eso no pensamos, porque trabajamos y nos enfocamos es en nosotros”, confesó.

Los integrantes de la escuadra de la Cota 905 están conscientes de lo que se juegan ante los aurinegros y Reiner Castro lo confirma. “Acá, además de tres puntos y acercarnos a la parte alta de la tabla, nos jugamos el orgullo, la defensa de la camiseta, porque todos los equipos siempre quieren ganarle a Caracas porque es el equipo más ganador de Venezuela y Táchira tiene más ganas, pues es el rival histórico de este club. El domingo no vendrán los fanáticos en la cancha pero sudaremos la camiseta como debe ser para darles una gran alegría”, culminó el delantero de 22 años de edad.

Caracas Fútbol Club entrenará por última ocasión este sábado en su sede y después concentrará para encarar el compromiso dominical, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura, que se celebrará a las 4:00 p.m. a puertas cerradas en el escenario del Endecacampeón de Venezuela. Alcanzar el Clásico es el único propósito de los avileños.