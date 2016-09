Atlético Venezuela se reencontró con la victoria

Fútbol Venezolano

Miércoles 28





Yefferson Lozada M || ylozada@dearmas.com

Un descansado Petare FC recibió en la cancha de la Cota 905 al colíder del torneo clausura, el Atlético Venezuela que venía dolido en su amor propio por dejar escapar tres puntos en condición de local ante el Monagas.

El equipo que dirige Lulo Salah venía de no disputar su partido del fin de semana contra Trujillanos y enfocó todo sus esfuerzos en sumar como local y buscar descontar puntos en su lucha por no descender a la categoría de plata. Objetivo que no pudieron cumplir al ser goleados 0-3 por el conjunto que dirige el español Alex Pallarés.

La ventaja para la visita llegó prematuramente en el compromiso, Joel Infante cobró un tiro libre a los 6’ minutos y Andrés Maldonado impactó con potencia abriendo la cuenta para la visita y sumando su primer tanto con el equipo. Con la ventaja en el marcador llegó la confianza en el equipo tricolor que buscó abultar la cuenta, pero Giancarlo Schiavone no permitió que continuara la fiesta del equipo visitante.

La segunda parte no distó mucho de lo evidenciado por ambas oncenas durante la primera parte. El segundo tanto para la causa nacional llegó al minuto 82’ el juvenil Yangel Herrera asistió al “Matatán” Anthony Uribe para que este le pegara cruzado y aumentara la cuenta para el visitante.

Ya en el epílogo del compromiso llegó el lapidario tanto, nuevamente el capitán de la selección nacional sub 20 mostraba sus dotes con la “pecosa”, Yangel soltó un zapatazo potente que dejó sin oportunidad a Schiavone concretando una goleada que se tradujo en volver en solitario a la segunda posición de la tabla.