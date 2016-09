Héctor "Tico" Pérez ya trabaja con el resto del grupo

Fútbol Venezolano

Las lesiones han sido el peor enemigo en la fructífera carrera del volante Héctor “Tico” Pérez. Quien es el goleador histórico (31 tantos) de Atlético Venezuela en su historia, había teniendo un comienzo fulgurante de Torneo Clausura vistiendo la camiseta nacional tras su paso por Deportivo Táchira, pero una dolencia en su rodilla derecha truncó el buen andar.

La paciencia del histórico

Ha pasado un mes desde que se tuvo que retirar de un entrenamiento por no soportar el dolor en su rodilla derecha. Su contextura física y los efectos del césped artificial le perjudicaron y desde entonces estuvo de reposo para la desinflamación del tendón rotuliano: “Fue un desgarre del tendón rotuliano de la rodilla derecha, una lesión bastante delicada, pero gracias a Dios y a la mano de nuestro fisioterapeuta Carlos Gil, me he recuperado bien y de verdad espero estar pronto en la cancha de nuevo. Le agradezco a Carlos (Gil) por su paciencia y empeño en recuperarme”, describe el mediocampista.

Su último partido jugado fue el 17 de agosto por la fecha 10 del Clausura, en la victoria atlética ante Zulia FC en el Estadio Brígido Iriarte. Desde entonces, han transcurrido siete encuentros entre torneo y Copa Venezuela en los que “Tico” no ha podido estar: “No es fácil en lo personal ver el partido en la grada o escucharlo por la radio; quiero participar en este buen momento que se ve reflejado en la tabla. Ojalá pronto pueda estar en el banco de suplentes”, reveló.

Los cambios

“Me siento bastante bien, gracias a Dios he evolucionado bastante bien de la lesión y espero estar pronto en los terrenos de juego para aportar en lo que pueda”, dijo este martes, aunque el cuerpo técnico atlético prefiere no apurarlo y esperar por él unos días más, cuando se encuentre completamente recuperado.

El eterno dorsal 17 es una voz autorizada para analizar el vuelco dado por Atlético Venezuela, que de pasar a evitar el descenso ahora lucha por altos objetivos: “Todo ha cambiado; la mentalidad de los jugadores es otra, apuntamos a grandes cosas que se ha reflejado en el torneo, esperando que lleguemos al octogonal”, asegura, al tiempo que no duda en convencerse que el grupo puede batallar por un título, aunque lo hace con prudencia: “Creo que sí podemos lograr las cosas bien y lograr algo trascendental, pero tampoco hay que apurarse para llegar al objetivo trazado”.

“Tico” Pérez ya entrena con total normalidad mientras cierra algunas terapias de recuperación. El jugador, que ha disputado 9 partidos en el Clausura (613 minutos) y anotado tres goles, sabe que su presencia es fundamental en el tramo final del campeonato, por lo que su puesta a punto es necesaria para aportar en una campaña que puede ser histórica para el equipo del Fuerte Tiuna.