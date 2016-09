Valdés: "Será una bonita oportunidad para permanecer en los puestos altos"

Fútbol Venezolano

Atlético Venezuela está embalado y decidido a finalizar el Torneo Clausura con los boletos de salvación y octogonal en el bolsillo. Primero, hay que superar a los rivales restantes y Ureña SC se perfila como uno de los más complicados para el equipo nacional al ser rival directo por la permanencia y jugar en el estadio Pueblo Nuevo. Daniel Valdés, una de las referencias del equipo nacional, sabe que para seguir soñando deben vencer a los andinos.

Ureña SC llega en los puestos bajos de la clasificación del Clausura, dado que acumula 12 unidades. El rival no genera exceso de confianza en el entorno de Atlético Venezuela, más sí motivación para llegar a los 27 puntos. “Sabemos que es un rival difícil porque le gusta jugar al fútbol en su campo. No han podido sumar de a tres en los últimos compromisos, pero eso no les resta dificultad”, aclaró el dorsal número 1 del pórtico capitalino.

En el compromiso más reciente entre ambos conjuntos, Atlético Venezuela cayó derrotado con marcador de 1-2 en el estadio Nacional Brígido Iriarte. En aquella oportunidad, el gol fue anotado por el exjugador de la institución, Leonel Ríos. Para Valdés, la historia será distinta esta vez. “No les hemos podido ganar en los dos partidos que hemos tenido. Esta será una bonita oportunidad para permanecer en los puestos altos de la tabla. Confiamos en lo que el cuerpo técnico quiera plantear en San Cristóbal”, agregó.

En la jornada 13, Atlético Venezuela derrotó 2-0 al Portuguesa FC. Daniel Valdés no tuvo complicaciones masivas, pero cuando le tocó responder, lo hizo. Otra meta en cero para el portero con experiencia en las categorías juveniles de la Selección Nacional de nuestro país. “Es muy importante porque me genera confianza. Las victorias y los arcos en cero para mí como arquero son fundamentales. Son una alegría para la cual trabajamos”, señaló.

“Estamos viviendo un ambiente ameno, lo que hace que estemos comprometidos en cuanto a los objetivos que tenemos”, concluyó Valdés, dejando claro que los solo sumar de a tres servirá para acercarse al ansiado primer lugar, donde se ubica el Carabobo FC. El equipo que dirige Álex Pallarés saldrá a saldar una deuda pendiente. /Prensa Atlético Venezuela