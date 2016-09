Antonio Franco: "Nosotros a veces subestimamos al rival"

Fútbol Venezolano

Héctor Rojas || @HectorRojas23

Antonio Franco y sin medias tintas. Así conversó el director técnico del Caracas con los medios presentes en el Cocodrilos Sport Park una vez concluido el compromiso en el que Caracas cayó como local ante JBL Zulia por 0-2.

“Es una derrota que pesa por el buen momento que veníamos teniendo, sabíamos que este tipo de partidos son difíciles por lo que representa JBL, ya que en este tipo de partidos se crecen, y nosotros a veces subestimamos al rival”, señaló Antonio Franco.

Para el técnico de los “Rojos del Ávila” los equipos chicos toman una especial motivación cada vez que se enfrentan al Caracas. “La motivación del Caracas pasa porque como equipo grande que somos, en casa tenemos que ganarle a cualquiera. Debemos seguir corrigiendo ciertas cosas y seguir aprendiendo de los errores, porque queda la amargura de que se vienen haciendo las cosas bien y de repente se pierde con uno que viene entre los últimos de la tabla”, puntualizó.

Autocrítico

“La frustración que me da del partido es saber que un equipo te gana porque tuvo más actitud o mayor disposición de ganar el partido. En lo futbolístico tuvimos la pelota, pero no gana el que tenga la pelota, gana el que termina haciendo los goles”, agregó Antonio Franco.

El conjunto visitante formó hasta tres sistemas tácticos a lo largo del partido, en el que incluso hasta llegó a parar seis en el fondo, con lo que frenó el buen momento de la dupla Reiner Castro-Edder Farías.

“Tuvimos la posesión de la pelota, pero no terminamos de concretar las siete u ocho ocasiones de gol que tuvimos. No tuvimos ni la claridad ni la fortuna de cara al gol y por eso me deja el mal sabor de boca, que te supere un equipo que con solo tener intensidad y actitud te termina ganando el partido”, explicó Antonio Franco.

Lo que viene

“Hay que pasar la página, enfocarnos en el siguiente partido y seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Tener la confianza primero en el juego y luego ir a Mérida a buscar los tres puntos. El equipo generó fútbol, el problema es que te consigues con dos goles que no tenías en el libreto, uno de gran factura y otro que habría que evaluar en la repetición si fue penal o no”, sentenció.