Martes 13| 3:20 pm







Héctor Rojas || @HectorRojas23

“A título personal llamo a la reflexión, porque cada vez tenemos los niveles de tolerancia más bajos. El entorno social nos ha llevado a esto, algo que preocupa muchísimo porque allí radica todo, y es donde todos debemos enfocarnos para revertir esta situación”, señaló con preocupación Ricardo Padrón, gerente general del Caracas, al analizar los hechos violentos que ocurrieron en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

La trifulca que se dio entre la barra del Caracas y la policía del estado Anzoátegui se suma a una larga lista de incidentes que se han dado en el fútbol venezolano, en los cuales es muy difícil encontrar el punto de origen del conflicto, pero sí se repite la incidencia de heridos, hecho que aleja a las familias de los estadios.

Juan Velásquez, presidente del Anzoátegui, señaló que se planificó la seguridad del compromiso, pero según le informó la policía del estado “varias personas de la barra del Caracas no quisieron pasar la requisa, allí se presentó un forcejeo y peleas, y salió apuñaleado un policía del estado. Entonces se presentó el altercado entre la barra y la policía primero en las afueras del recinto deportivo y luego se trasladó a las tribunas”.

Según confirmó Velásquez, el funcionario policial “fue apuñaleado en las afueras del estadio al momento de pasar la segunda requisa y actualmente se encuentra estable”.

¿Cómo evitar que se repita?

Velásquez señaló que es necesario “aprobar la ley contra la violencia en el deporte. Llevar un mejor control de las barras y que todos los que sean parte de ellas estén identificados para así tener un mayor control y evitar estos incidentes”.

Por otra parte, Padrón indicó que no quería hacer “señalamientos a ninguna institución y mucho menos al Anzoátegui y su presidente, quien estuvo muy pendiente de toda la situación. Pero unas medidas preventivas hubiesen evitado varias cosas. No soy quien para señalar, porque no tengo la versión oficial de cómo se originó todo esto, pero es triste que un partido tan bonito se haya visto empañado por estos hechos de violencia que se dieron tanto dentro como fuera del estadio”.