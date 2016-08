Juan Arango: "¿Protestas en el país? Como profesional hay que olvidarse de todo"

Fútbol Venezolano

Al momento de entrar a la cancha, se olvidan los problemas exteriores y hasta de la familia"

César Sequera Ramos || @CSequera11

A pesar que todos los aficionados del fútbol se encuentren pendientes del encuentro entre Venezuela y Colombia, la situación política que vive el país se lleva un papel protagónica. En la capital se realizará una gran movilización que inquieta a los ciudadanos, incluidos los jugadores de la selección.

Sin embargo, Juan Arango, ex capitán de la Vinotinto, aseguró que eso no afectará la concentración de los dirigidos por Rafael Dudamel. “Hay que concentrarse en el juego”, aseguró el veterano al programa radial Good Morning Show. “Uno es profesional y trata de olvidarse de una situación que es bastante triste. Aunque piensen que no me importa porque no pongo nada en las redes sociales, sí me duele mucho”.

Juan Arango afirma que “al momento de entrar a la cancha, se olvidan los problemas exteriores y hasta de la familia”, por lo que no espera que la protestas del 1 de septiembre vaya a ser factor en el resultado contra Colombia. “Te dedicas a defender la camiseta del país”, agregó.

Planes de retirarse en el FutVe podrían cambiar

Juan Arango, quien tenía planes de retirarse de las canchas en el fútbol venezolano, expresó que eso podría cambiar debido a la actualidad en Venezuela.

"Yo dije que me quería retirar en mi país, pero si sigue la situación así será difícil", comentó Juan Arango. "Esperemos que mejoren las circunstancias para poder ir, por lo menos seis meses con algún equipo venezolano", concluyó.