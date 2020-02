Mineros va al primer asalto ante Luqueño

Fútbol Internacional







El Mineros de Guayana y el Sportivo Luqueño de Paraguay se verán las caras este miércoles en la primera fase de la Copa Sudamericana, lo que supondrá el segundo asalto entre el equipo venezolano y el antiguo defensor de la selección paraguaya y ahora entrenador de "El Chanchón", Celso Ayala.



El primero lo ganó Ayala en 2018, cuando dirigía al también paraguayo Nacional, que echó al Mineros de la Copa en la primera fase tras imponerse en los penaltis.



En 2019, otro equipo de Paraguay, el Sol de América, eliminó al Mineros de la Sudamericana tras vencerlo, otra vez, en los penaltis.



"Queremos que la tercera sea la definitiva ante esos rivales (paraguayos)", dijo el volante Francisco Pol, que apunta a la titularidad el miércoles.



El exseleccionador de Venezuela, Richard Páez, que dirige al Mineros, solo tiene la duda de dar entrada en el once inicial al extremo costarricense Mynor Escoe en lugar del local Argenis Gómez.



El triunfo del Mineros pasará por el buen accionar del ariete Richard Blanco, la carta de gol en los últimos años del equipo sureño y uno de los jugadores más prolíficos de Venezuela.



Entretanto, Ayala podría alinear a los mismos once que empataron 1-1 contra el Guaireña en la tercera fecha del torneo doméstico paraguayo, lo que significó el primer punto del Luqueño en el naciente campeonato.



Al Mineros no le va distinto en la liga local. En la primera jornada perdió 1-0 contra el Portuguesa y se ubica en la plaza 16 de 19 competidores.



- Alineaciones probables:



Mineros: Edixson González; Karin Saab, Julio Machado, Anthony Matos, José Granados; Darwin Gómez, Édgar Jiménez, Francisco Pol, Argenis Gómez (o Mynor Escoe); Richard Blanco y Gustavo Páez.



Entrenador: Richard Páez.



Sportivo Luqueño: Rubén Escobar; Eduardo Duarte, Paulo Lima, Jorge Paredes, Aníbal Gómez; Aldo Quiñónez, Blas Díaz, Luis Ibarra, Cristian Paredes; Isidro Pitta y Kevin Serna.



Entrenador: Celso Ayala.



Árbitro: El brasileño Flavio Rodríguez de Souza. Será asistido por sus compatriotas Alessandro Rocha y Danilo Manis.



Estadio: CTE Chacamay de Puerto Ordaz, estado de Bolívar (sur).



Hora: 18.15 locales (22.15 GMT). EFE