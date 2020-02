Leonardo: Nunca pensamos en vender a Cavani

Fútbol Internacional

Viernes 31| 5:48 pm





El brasileño Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, declaró este viernes que su equipo "nunca" pensó en "vender" al delantero uruguayo Edinson Cavani en el mercado de invierno y repasó que se iniciaron "negociaciones" con el Atlético de Madrid, pero "no hubo acuerdo".



"Él está disponible para la convocatoria. Nunca pensamos en venderlo. En un momento se abrió una negociación, pero no hubo acuerdo", explicó el responsable deportivo del conjunto parisino, según recoge L'equipe.



Cavani, cuyo fichaje por el Atlético de Madrid finalmente no se ha producido en este mercado de invierno, volvió este viernes a la convocatoria del PSG para el encuentro de este sábado contra el Montpellier, después de cuatro partidos fuera de la citación, mientras se negociaba su frustrada salida al conjunto rojiblanco. // EFE