Zidane: "Hicimos un partido muy bueno en todos los sentidos"

Miércoles 29| 7:39 pm





El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, señaló este miércoles, tras la victoria de su equipo por 0-4 sobre el Real Zaragoza en los octavos de final de la Copa del Rey, que habían realizado un partido "muy bueno en todos los sentidos".



"Cada encuentro es un examen y hemos jugado muy bien con un rival que lo está haciendo muy bien en su categoría pero hemos marcado rápidamente y el partido ha sido muy bueno en todos los sentidos, defensivamente por la portería a cero y luego marcando cuatro goles en Zaragoza que no es nada fácil", destacó.



A este respecto reiteró la importancia de defender bien, algo que habían hecho en el estadio zaragozano porque habían dejado la portería a cero, y recordó que se les suele criticar que meten pocos goles y que hoy habían sido capaces de lograr cuatro.



Tras veinte encuentros sin perder, el técnico francés apuntó que el secreto es que el equipo está "bien" y que quiere seguir haciendo las cosas "de la misma manera".



Zidane no quiso valorar individualmente el partido realizado por sus jugadores en La Romareda, si no que prefirió subrayar el trabajo de "todo el equipo".EFE