FIFPro desmiente negociaciones con Platini

Fútbol Internacional

El sindicato internacional de futbolistas (FIFPro) ha desmentido las informaciones periodísticas surgidas en los últimos días que apuntaban a que el exfutbolista, exentrenador y expresidente de la UEFA Michel Platini será consejero personal del presidente del organismo, Philippe Piat.



En declaraciones publicadas el pasado miércoles por el diario L'Équipe, Piat confirmó que Platini trabajará con él para ayudarle a impulsar las reivindicaciones de los jugadores, al tiempo que dejó abierta la puerta a que acceda a su puesto en un futuro.



Sin embargo, este viernes, FIFPro emitió un comunicado en el que señala que "a la vista de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que vinculan a Michel Platini con un papel dentro de la organización, FIFPro desea dejar constancia de que no se ha discutido esta cuestión y mucho menos se ha acordado por el consejo de FIFPro".



Platini, de 64 años, acaba de publicar un libro en Francia y ha roto de forma parcial su silencio, aunque no se prodiga en los medios de comunicación.



Dirigió la UEFA entre 2007 y 2015 y fue condenado por el cobro en 2011 de 1,8 millones de euros por parte de la FIFA que no pudo justificar. Él siempre ha defendido que se trataba de una deuda que databa de diez años antes.



Aquellas acusaciones le valieron en un primer momento una suspensión de por vida, que fue paulatinamente rebajada hasta que el Tribunal Arbitral del Deporte la dejó en cuatro años alejado del fútbol.



Posteriormente, la Fiscalía suiza, en una carta enviada a sus abogados en ese país, exculpó a Platini de esos cargos.



Pero el caso, desvelado en 2015, frustró su intento de optar a la presidencia de la FIFA, para la que era el máximo favorito en las elecciones del año siguiente.



En 2019 también se abrió una investigación contra él por el presunto cobro de comisiones para que votara en favor de la atribución a Catar del Mundial de 2022, un asunto por el que fue interrogado en junio pasado. // EFE