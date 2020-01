El Inter de Miami busca más refuerzos

Fútbol Internacional

Miércoles 22| 7:54 pm





El Inter de Miami, del exfutbolista David Beckham y el empresario Jorge Mas, incorporará a cinco o seis jugadores más a su plantilla, que dirige el uruguayo Diego Alonso, para encarar la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MSL), en la que debutarán el 1 de marzo en la casa de Los Ángeles CF.



"Estamos completando el equipo y yo creo que van a ver cinco o seis jugadores nuevos que se van a incorporar al equipo en las próximas semanas ", anunció este miércoles durante una rueda de prensa el cubano-estadounidense Mas.



Miembros del equipo técnico, entre los que se encontraba Alonso, aseguraron que “todavía queda mucho camino por hacer” y no tener "restricciones” en lo que se refiere a la plantilla.



“Cuando miras la composición de nuestra plantilla puedes ver que hay una mezcla de liderazgo, experiencia en la MSL y de hombres con los que Diego va a poder contar en momentos importantes y en partidos importantes", reiteró Mas.



"No tenemos restricciones para construir la plantilla en la que podamos tener éxito y ganar en la MLS”, agregó el copropietario.



El técnico, uno de los últimos en incorporarse a la plantilla, completó su primer entrenamiento con sus jugadores el pasado lunes.



Los miembros del equipo, por su parte, no han querido detallar quiénes serán las nuevas incorporaciones, ya que aseguran que “darán todas las herramientas a su entrenador para poder ganar”.



“Prefiero mantenerme en la tranquilidad y decir a los aficionados que vamos a tener un gran equipo, un equipo muy competitivo, y que vamos a soñar juntos en busca del título”, explicó el entrenador.



Jorge Mas dio a entender que algunos de los nuevos jugadores provienen de las ligas europeas, y lamentó que Alonso no haya podido contar con ellos todavía por las diferencias entre los calendarios de la MSL y los de Europa.



El 1 de marzo, el Inter de Miami visitará a Los Ángeles CF pero no será hasta el 14 de ese mismo mes cuando se estrenará en su estadio de Fortlauderdale, en el norte de Miami.



El Inter de Miami tiene en previsto que el uso de este estadio sea solo durante las dos próximas temporadas, ya que la franquicia de Beckham quiere construir un nuevo campo en la ciudad de Miami con su proyecto de Freedom Park.



Esta iniciativa de más de 445.000 metros cuadrados, concebido como un "permanente espacio verde" y con un estadio de 25.000 localidades, aportaría a la Ciudad del Sol 40 millones de dólares en impuestos, y generaría más de 13.000 empleos, según cálculos de la franquicia.



Este recinto, que incluirá oficinas, comercios y hoteles, se construirá en lo que hoy es el único campo de golf público de la ciudad, el Melreese Country Club, cerca del aeropuerto de Miami.



El proyecto se frenó en seco el pasado mes de diciembre porque los comisionados de la ciudad reclamaron al club un contrato de arrendamiento más detallado.



“Estoy confiado en que los próximos 45 días podremos llevar a la comisión de Miami un contrato de arrendamiento completo. Y estoy extremadamente confiado en que para el mes de marzo comenzarán la construcción del proyecto y todo lo que eso conlleva”, dijo Mas. EFE