Cuenta atrás por Cavani

El mercado invernal entra este miércoles en su cuenta atrás: los diez últimos días de plazo para el abordaje por parte del Atlético de Madrid del fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani, al que su técnico, Thomas Tuchel, no quiere perder, según insistió este martes, aunque "puede salir, es la realidad".



El atacante internacional charrúa, que el próximo 14 de febrero cumplirá 33 años, es el objetivo marcado por Diego Simeone para este mes de enero, pero el futbolista pertenece al París Saint Germain, que rechazó la primera oferta del Atlético por él y que ha sostenido su deseo de que el jugador siga en el equipo hasta final de curso.



El último, por enésima vez, fue este martes Thomas Tuchel. "Yo pienso lo mismo (que al principio). No quiero perder un futbolista. Pero puede salir. Es la realidad. Tal vez no ocurra nada", expuso en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Copa de la Liga contra el Reims, en la que se remitió también a las palabras en ese sentido de Leonardo el pasado domingo, tras ganar al Lorient.



El director deportivo fijó entonces la situación: "Esperábamos que se quedara. Pidió salir. Hemos tenido una propuesta del Atlético de Madrid, pero no es acorde con el valor del jugador (...) Nunca hemos pedido una suma de dinero. Todo el mundo habla de ello pero nunca hemos establecido un valor porque lo más importante es el deseo de todos. Tenemos que ser claros; el jugador quiere irse".



La posición del responsable deportivo transmitió una flexibilidad que no era tal hace unos días, porque el París Saint Germain no se planteaba entonces la salida de Cavani. Le quería en el club hasta final de temporada, justo cuando expira su contrato con el conjunto francés, con el que ha marcado 198 goles en 293 partidos oficiales.



Más suplente que titular este curso por la llegada Mauro Icardi, su último duelo fue el pasado 12 de enero contra el Mónaco, cuando disputó 4 minutos. No entró en la convocatoria en los dos siguientes encuentros, por unas molestias musculares. "Está lesionado", reiteró Tuchel este martes, antes de medirse en la Copa de la Liga al Reims.



"Edi es hoy jugador nuestro. Y me alegro de que sea así. Si las cosas cambian, tendremos que adaptarnos. No es una situación fácil para él, lo puedo entender y estoy contento de que se mantenga positivo, profesional. Si hay un lesionado, tenemos un sustituto extraordinario", repasó este martes Tuchel, que apuntó que para clarificar la situación del ariete hay que esperar aún "unos días"



Hasta el 31 de enero, que marca el final del plazo de fichajes. En concreto diez días desde este miércoles para definir si Cavani llegará ahora al Atlético, cuyo margen se estrecha para la combinación de movimientos que exige traer al delantero uruguayo para ya mismo, sin aguardar al fin de su contrato el próximo junio.



Con el límite salarial (348,5 millones en el caso del Atlético, según publicó LaLiga al inicio de la campaña) apurado y sin margen de maniobra para incluir a Cavani en su plantilla sin la salida de otro jugador, el club necesita traspasar o ceder al menos a un futbolista para abrir el hueco que requiere la llegada del uruguayo.



La primera opción es Thomas Lemar. Mientras aguarda su futuro, este martes se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, después de tres semanas de baja por una lesión muscular que le ha apartado de dos partidos de Liga, de la Supercopa de España y quizá del estreno en la actual Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa.



A la espera de Cavani, ahí apunta Simeone, que ya perfila su alineación para esa cita, con rotación de inicio para Álvaro Morata, Jan Oblak, Thomas Partey o Stefan Savic. En el equipo inicial irrumpirán el delantero Sergio Camello y el lateral Manu Sánchez. También regresarán Marcos Llorente, Mario Hermoso y Antonio Adán.



Son las cinco novedades del probable once, que, a falta del entrenamiento de este miércoles, está compuesto por Adán, en la portería; Santiago Arias, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Manu Sánchez, en la defensa; Héctor Herrera, Marcos Llorente y Saúl Ñíguez, en el medio campo; y Joao Félix o Ángel Correa, Sergio Camello y Víctor Machín, 'Vitolo', en el frente de ataque. EFE