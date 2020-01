Mbappé se niega a dar detalles sobre el interés del Madrid

Daniel Abreu

En una nueva entrevista por parte de la BBC a Kylian Mbappé se volvió a tocar el tema de su posible salida del PSG para fichar por el Real Madrid, el delantero comentó que “todo el mundo habla de eso. Cuando era joven, también hablaba de eso. Pero ahora soy profesional y sé que este no es el momento. Estamos en enero. Imagina que respondo tu pregunta y digo algo. Todos hablarían de ello y no sería bueno para el PSG”.

Mbappé volvió a esquivar su vinculación con el club blanco apesar de la presión y defendió a su actual club al decir que “estoy en el PSG y al 100% con el club. Quiero ayudarle a crecer esta temporada y ganar muchos títulos, así que, para mí, no es bueno hablar de mi futuro”. Añade también: “Miro por el club porque me ayudó. Vine aquí a los 18 años. Tenía talento pero no era una superestrella. Ahora, gracias a PSG, sí lo soy”.

“Tengo que mantener la calma y concentrarme en PSG. Después de eso, al final de la temporada, ya veremos. Pero ahora estoy concentrado en mi juego”, destacó.

Además, se refirió al club inglés Liverpool, con el que también se ha ligado fuertemente su nombre. “Lo que Liverpool hace es asombroso. Son como una máquina, han encontrado un ritmo y repiten y repiten. No han perdido ningún partido y eso no es fácil, aunque lo parezca. Están concentrados y son capaces de ganar cada tres días. Ahora el problema es que todos miran al Liverpool y todos miran lo que podemos hacer contra ellos. Tienen que demostrar que son fuertes nuevamente, pero tiene un muy buen equipo con un muy buen entrenador", comentó. Sin embargo, Jürgen Klopp, técnico del conjunto rojo, descarta la posibilidad de su incorporación por temas económicos del club.

El artillero cerró la entrevista al decir lo que espera lograr ganar todos los trofeos posibles este año, tanto a nivel de clubes como de selección. “Sería un buen trébol ganar la Champions, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. No estaría mal. Eso parece inalcanzable por el momento, pero intentaré cumplir ese sueño. Sería un momento de orgullo poder ganar la primera Copa de Europa para el PSG”, concluyó.