Leonardo: Cavani quiere irse

El brasileño Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, confirmó, tras la victoria de su equipo en la Copa de Francia contra el Lorient, que el uruguayo Edinson Cavani ha pedido este domingo "salir" del club francés en este mercado de invierno y admitió la oferta del Atlético de Madrid por él, aunque remarcó que no es "acorde con el valor del jugador".



"Siempre hemos dicho lo mismo de Cavani. Esperábamos que se quedara en el club. Hoy pidió salir. Estamos estudiando la situación. Hemos tenido una propuesta del Atlético de Madrid. No obtuvimos una propuesta acorde con el valor del jugador", expuso Leonardo al término del encuentro, según recoge L'Equipe.



Cavani es el objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su ataque en este mes de enero.



"Escuchamos al jugador. No hemos tenido nuevos contactos desde entonces con el Atlético de Madrid. Hoy no hay nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Estamos escuchando porque respetamos al jugador", añadió.



"Es difícil sustituir a un jugador como Cavani. Hay que pensar con lucidez. Nunca hemos pedido una suma de dinero. Todo el mundo habla de ello pero nunca hemos establecido un valor porque lo más importante es el deseo de todos. Tenemos que ser claros. El jugador quiere irse", abundó. // EFE