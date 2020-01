Messi, De Jong y Ronaldo figuran en el once ideal UEFA

Fútbol Internacional

Leo Messi, Frenkie De Jong y Cristiano Ronaldo han sido elegidos por los aficionados de la UEFA como parte del once ideal del 2019, en un equipo plagado por futbolistas del Liverpool y que no cuenta con integrantes del Real Madrid, ni del Atlético de Madrid.



Tras más de un mes de votaciones y dos millones de participantes, el equipo del año para los aficionados de la UEFA está integrado por Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), de Ligt (Ajax-Juventus), VanDijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); De Jong (Ajax-Barcelona), De Bruyne (Manchester City), Messi (Barcelona); Ronaldo (Juventus), Lewandowski (Bayern Múnich) y Mané (Liverpool).



Siete futbolistas se estrenan en el once, la Premier League se convierte en la liga más representada y el Liverpool alcanza por primera vez en su historia la hegemonía de jugadores: hasta cinco futbolistas "reds" marcan la pauta. Además, Cristiano Ronaldo logra un récord de catorce inclusiones y Leo Messi obtiene su undécima participación después de anotar en la UEFA Champions League en quince temporadas consecutivas. EFE