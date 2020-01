Sonia O'Neill es nueva jugadora del Rangers

Redacción Meridiano

La mediocampista canadiense-venezolana Sonia O’Neill dejó la liga francesa para convertirse en nueva jugadora del Rangers de Escocia.

O’Neill viene de jugar en el Fleury FC de la liga francesa. Antes jugó en la Liga de Italia con la Roma femenina.

La volante de 25 años se unió a la selección de Venezuela en el último módulo de preparación de la selección realizado en Europa en el debut de Pamela Conti como seleccionadora Vinotinto.

