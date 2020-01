Atlético Mineiro anuncia la contratación de Rafael Dudamel

Redacción Meridiano

Días después de su renuncia como seleccionador nacional de la Vinotinto, Rafael Dudamel fue oficializado este sábado como nuevo entrenador del Atletico Mineiro. El club brasileño le dio la bienvenida mediante una publicación en sus redes sociales.

Al mejor estilo de un chat de WhatsApp y con joropo venezolano como fondo musical, el ‘Galo’ confirmó la esperada llegada del técnico venezolano, que firma un contrato hasta de finales de 2021.

🇻🇪 ¡Bienvenido, Dudamel!



✍🏾 Rafael Dudamel é o novo comandante alvinegro! Com trabalho de excelência à frente da Seleção Venezuelana, tanto na principal quanto nas categorias de base, o treinador elevou o patamar do futebol de seu país. Ele assina com o #Galo até o fim de 2021. pic.twitter.com/SI3S9sBePT