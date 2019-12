El año de la revolución del fútbol femenino argentino

Fútbol Internacional

Martes 31| 12:25 pm





El 2019 marcó un año bisagra en la historia del fútbol femenino argentino. La Liga local se profesionalizó y la selección, que ganó por primera vez una medalla en los Juegos Panamericanos, volvió a disputar un Mundial después de 12 años.

LA LUCHA TUVO SUS FRUTOS: (SEMI) PROFESIONALIZACIÓN

El 18 de enero Macarena Sánchez demandó a su exclub (UAI Urquiza) y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que la reconocieran como "trabajadora".

"Yo espero ser reconocida como jugadora profesional. Sé que no es fácil porque la Justicia es muy patriarcal acá, es lenta. Sé que tiene para rato, pero espero que se me reconozca como trabajadora y que eso abra las puertas para que todas las futbolistas lo sean", dijo Sánchez en una entrevista con Efe pocos días después.

El 16 de marzo la AFA anunció la creación de una Liga profesional. Los clubes participantes debieron hacerle contrato, como mínimo, a ocho jugadoras por equipo. El hecho de que algunas futbolistas recibieran un sueldo y otras no hizo que en el país se calificara al torneo como "semi profesional".

'Maca' Sánchez, que fichó por San Lorenzo y con doce goles es la tercera máxima anotadora del torneo, fue la primera jugadora profesional de la historia de Argentina. En diciembre fue designada como titular del Instituto Nacional de la Juventud.

UN BOCA-RIVER HISTÓRICO

El 25 de septiembre, en la primera jornada de la Liga femenina, Boca Juniors venció por 5-0 a River Plate en la Bombonera en el primer superclásico femenino profesional de la historia.

En el estadio hubo un despliegue de prensa inédito para un partido femenino y unos 4.000 espectadores, a pesar de que se disputó en día y horario laboral.

EL AÑO GLORIOSO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La selección participó en el Mundial de Francia 2019 y cortó una racha de 12 años sin presencias en campeonatos del mundo.

Argentina, que había perdido todos los partidos que disputó en Mundiales, empató con Japón (0-0) y Escocia (3-3, tras ir 3-0 abajo) y solo cayó ante Inglaterra (1-0).

Poco después, varias figuras, como la capitana Estefanía Banini, Ruth Bravo, o la goleadora del Mundial Florencia Bonsegundo, fueron dejadas fuera del equipo por el entrenador Carlos Borrello por pedir que se cambie el cuerpo técnico.

Pese a estas ausencias, Argentina ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fue la primera presea para la Albiceleste en este tipo de competencias.

RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES

La Legislatura de Buenos Aires declaró el 21 de agosto como "El día de la futbolista" en honor a "las Pioneras", un seleccionado argentino que en 1971 participó de un Mundial no reconocido por la FIFA.

El 21 de agosto de ese año Argentina venció por 4-1 a Inglaterra con cuatro goles de Elba Selva. 'Las Pioneras' fueron reconocidas también por la AFA.

LA REVOLUCIÓN CULTURAL

En fines de 2018 y especialmente en 2019, las futbolistas fueron la cara de marcas de indumentarias deportivas.

Además, varias de las futbolistas que participaron del Mundial y de los Juegos Panamericanos fueron homenajeadas en sus ciudades natales.

En 2019 también se publicaron libros sobre el fútbol femenino, entre los que se destacan "Guerreras", de la portera de Argentina, socióloga e investigadora Gabriela Garton y "Pelota de papel 3", una antología de cuentos escritos por jugadoras./ EFE

El 2019 marcó un año bisagra en la historia del fútbol femenino argentino. La Liga local se profesionalizó y la selección, que ganó por primera vez una medalla en los Juegos Panamericanos, volvió a disputar un Mundial después de 12 años. - LA LUCHA TUVO SUS FRUTOS: (SEMI) PROFESIONALIZACIÓN El 18 de enero Macarena Sánchez demandó a su exclub (UAI Urquiza) y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que la reconocieran como "trabajadora". "Yo espero ser reconocida como jugadora profesional. Sé que no es fácil porque la Justicia es muy patriarcal acá, es lenta. Sé que tiene para rato, pero espero que se me reconozca como trabajadora y que eso abra las puertas para que todas las futbolistas lo sean", dijo Sánchez en una entrevista con Efe pocos días después. El 16 de marzo la AFA anunció la creación de una Liga profesional. Los clubes participantes debieron hacerle contrato, como mínimo, a ocho jugadoras por equipo. El hecho de que algunas futbolistas recibieran un sueldo y otras no hizo que en el país se calificara al torneo como "semi profesional". 'Maca' Sánchez, que fichó por San Lorenzo y con doce goles es la tercera máxima anotadora del torneo, fue la primera jugadora profesional de la historia de Argentina. En diciembre fue designada como titular del Instituto Nacional de la Juventud. - UN BOCA-RIVER HISTÓRICO El 25 de septiembre, en la primera jornada de la Liga femenina, Boca Juniors venció por 5-0 a River Plate en la Bombonera en el primer superclásico femenino profesional de la historia. En el estadio hubo un despliegue de prensa inédito para un partido femenino y unos 4.000 espectadores, a pesar de que se disputó en día y horario laboral. - EL AÑO GLORIOSO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA La selección participó en el Mundial de Francia 2019 y cortó una racha de 12 años sin presencias en campeonatos del mundo. Argentina, que había perdido todos los partidos que disputó en Mundiales, empató con Japón (0-0) y Escocia (3-3, tras ir 3-0 abajo) y solo cayó ante Inglaterra (1-0). Poco después, varias figuras, como la capitana Estefanía Banini, Ruth Bravo, o la goleadora del Mundial Florencia Bonsegundo, fueron dejadas fuera del equipo por el entrenador Carlos Borrello por pedir que se cambie el cuerpo técnico. Pese a estas ausencias, Argentina ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fue la primera presea para la Albiceleste en este tipo de competencias. - RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES La Legislatura de Buenos Aires declaró el 21 de agosto como "El día de la futbolista" en honor a "las Pioneras", un seleccionado argentino que en 1971 participó de un Mundial no reconocido por la FIFA. El 21 de agosto de ese año Argentina venció por 4-1 a Inglaterra con cuatro goles de Elba Selva. 'Las Pioneras' fueron reconocidas también por la AFA. - LA REVOLUCIÓN CULTURAL En fines de 2018 y especialmente en 2019, las futbolistas fueron la cara de marcas de indumentarias deportivas. Además, varias de las futbolistas que participaron del Mundial y de los Juegos Panamericanos fueron homenajeadas en sus ciudades natales. En 2019 también se publicaron libros sobre el fútbol femenino, entre los que se destacan "Guerreras", de la portera de Argentina, socióloga e investigadora Gabriela Garton y "Pelota de papel 3", una antología de cuentos escritos por jugadoras.