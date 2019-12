Los 10 momentos futbolísticos de la última década

Fútbol Internacional

El gol de Andrés Iniesta, la caída en desgracia de Joseph Blatter, la muerte de Johan Cruyff o la pugna entre Messi y Cristiano Ronaldo forman parte de los 10 momentos que definen la última década (2010-2019) en el fútbol mundial.



1.- El gol de Iniesta



Andrés Iniesta descargó aquel disparo cruzado, en el minuto 116, y no sólo le dio a España su único Mundial. Acabó con décadas de frustraciones y provocó un estallido de júbilo como nunca se había vivido en todo el país.



El gol de Iniesta, en la final del Mundial de Sudáfrica disputada contra Holanda el 11 de julio de 2010, fue la recompensa a una idea de juego que gestó Luis Aragonés y completó Vicente del Bosque.



2.- La caída del “blatterismo”



La caída de Joseph Blatter, que dimitió como presidente de la FIFA el 3 de junio de 2015 -cuatro días después de ser reelegido para un quinto mandato-, fue el comienzo del fin de una forma de gobernar el fútbol mundial.



Acosado por la corrupción y por el proceso judicial abierto en Estados Unidos, Blatter se apartó y, con él, cayó el “blatterismo” como un castillo de naipes. UEFA, Conmebol y CONCACAF quedaron descabezadas, tras destaparse numerosos casos de corrupción que involucraban a sus dirigentes. Platini, Leoz y Jack Warner tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. La ola terminó por alcanzar también, en España y por distintos motivos, a Ángel Villar.



3.- El VAR



El gran protagonista de la década no ha sido ni un jugador, ni un entrenador, ni un dirigente, sino el VAR. El sistema de videoarbitraje ha trasladado las decisiones más importantes de los campos de juego a las salas de vídeo. Implantado en el Mundial de Rusia como primera gran competición, el VAR ya es un elemento más del juego, un protagonista al que se le reclama desde el campo a los banquillos o la grada. Todos se sienten en disposición de pedir su aplicación en algún momento.



4.- Madrid corona a Ríver



Lo predijo Andrés Calamaro, “la final es más importante que el hundimiento del Titanic”, y pocos le pueden desmentir. Porque la primera final de una Libertadores que enfrentó a Ríver y Boca pasó de ser el “partido del siglo” a “la final más larga del mundo” y desembocó de forma sorprendente en el Santiago Bernabéu para coronar al “Millo” (3-1).



Entre medias hubo un aplazamiento por tormenta, un empate en la Bombonera (2-2) y un ataque al bus del Xeneize. Del 10 de noviembre al 9 de diciembre las aficiones de ambos clubes vivieron todo tipo de estados de ánimo. El desenlace en el coliseo madrileño metió en la historia a un equipo y a su técnico, Marcelo Gallardo.

5.- Messi-Cristiano: los antagonistas



Si algo caracteriza la segunda década del Siglo XXI es la pugna entre Messi y Cristiano, una competencia que ha llevado a ambos a récords inimaginables. Comenzaron compitiendo entre sí y lo han acabado haciendo contra la historia.



En estos diez años, sólo Luis Suárez (2013-14 y 2015-16) y Luka Modric (2018) han sido capaces de arrebatarles un par de Botas de Oro y un Balón de Oro.



6.- Neymar salta la banca



El fichaje de Neymar por el París Saint Germain cambió las reglas del juego. Respaldado por el patrocinio del Ministerio de Turismo catarí (dopaje de Estado se llamó), el PSG pagó el 3 de agosto de 2016 la cláusula de 222 millones de euros (262 millones de dólares) para hacerse con el jugador que debía marcar una época.



Por primera vez, los grandes -incluidos Real Madrid y Barcelona- vieron amenazadas sus plantillas, lo que les llevó a inflar de forma exponencial las cláusulas de rescisión con cada renovación. El mercado, a su vez, sufrió una inflación que provocó que los fichajes por más de 100 millones de euros ya no fuesen una excepción.



7.- Muere Johan Cruyff



Fue un revolucionario como jugador, uno de los cinco grandes de la historia y el paradigma del fútbol total. Luego, cambió el fútbol desde los banquillos. Del legado de Johan Cruyff no sólo se beneficiaron el Ajax, el Barcelona y la selección holandesa, sino que llevó el fútbol a una nueva dimensión. “Grácies Johann” fue una expresión unánime.



8.- Milagro en Leicester



5.000-1. Así estaban las apuestas cuando en el verano de 2015 casi medio centenar de fanáticos del Leicester decidió apostar a que su equipo ganaba la Premier. Entonces, parecía una forma como cualquier otra de tirar el dinero o un gesto de amor ciego a unos colores que habían pasado apuros para sobrevivir en la primera división inglesa la campaña precedente.



Ocho meses después, las casas de apuestas se vieron forzadas a ofrecer “bonus” a los apostantes antes de que concluyese la temporada para evitar la bancarrota, porque no había quien descabalgase a los “Foxes” del primer puesto. Con Claudio Ranieri al frente, el Leicester obró el milagro.



9.- La década del fútbol femenino



El fútbol femenino dio en esta década el decisivo salto adelante. Respaldado por su amplia base de practicantes en todo el mundo, dejó de ser marginal y, al fin, atrajo la atención de medios, empresas y patrocinadores. La FIFA dio al Mundial femenino de Francia la condición de gran acontecimiento -con una audiencia acumulada de mil millones de espectadores-, Megan Rapinoe se convirtió en un icono en la lucha por la igualdad y España vivió la primera huelga general de jugadoras, en busca de un convenio colectivo que las ampare.

10.- La AMA saca a Rusia del Mundial



Cansada de tretas, la Agencia Mundial Antidopaje propuso el 9 de diciembre de 2019 sancionar al deporte ruso con cuatro años fuera de las competiciones internacionales.Tras constatar nuevas manipulaciones en los datos del laboratorio de Moscú, la AMA se decidió por una sanción ejemplarizante contra lo que considera un dopaje sistemático, impulsado por el Estado.



Diecinueve meses después de que Infantino declarase que el Mundial ruso fue el mejor de la historia, el fútbol del país quedó excluido de la Copa del Mundo de Catar, a menos que el TAS diga otra cosa. Vladimir Putin ha anunciado que apelarán hasta el final. EFE