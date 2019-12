Mbappé lidera el fin de fiesta del París Saint-Germain

Fútbol Internacional

Sábado 21| 6:03 pm





El París Saint-Germain cerró el año con una victoria ante el Amiens (4-1) asentó al cuadro francés en el primer puesto de la Ligue 1 gracias a una "delicattessen" de Kylian Mbappé, autor de un doblete, y a las apariciones del brasileño Neymar y del argentino Mauro Icardi, que cerraron una goleada lógica ante uno de los últimos de la tabla.



El equipo de Thomas Tuchel vivió una última jornada plácida antes de las vacaciones de Navidad. Le bastaron cuatro zarpazos para doblegar a un rival que pelea por no descender y conseguir mantener la distancia de siete puntos respecto al segundo clasificado, el Olympique Marsella.



Mbappé culminó 2019 con un doblete que elevó su cifra de tantos esta temporada hasta los 18 en todas las competiciones. El primero, con el que abrió el marcador, lo hizo a los diez minutos, tras recibir una asistencia de Neymar y picar con sutileza la pelota por encima del portero del Amiens. Después, al minuto de la reanudación, Neymar hizo el segundo sin oposición, Mbappé aumentó la cuenta con un buen disparo desde dentro del área y el argentino Mauro Icardi cerró el marcador en los últimos minutos.



El máximo perseguidor del París Saint-Germain, el Olympique Marsella, no falló frente al penúltimo, el Nimes (3-1), y sumó tres puntos que mantienen la distancia respecto al todopoderoso líder de Francia. Tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para romper la tela de araña preparada por su rival, que cedió con un gol en propia meta de Sofiane Alakouch.



Con el resultado en contra, y en el Stade Vélodrome, el Nimes nunca plantó cara al conjunto rival, que pudo aumentar la cuenta por medio de Dario Benedetto, pero el VAR anuló un gol que sí validó para el argentino a los 65 minutos. Con un fuerte disparo, sentenció a su rival, que al final encajó el tercero, obra de Dimitry Payet, que aseguró la segunda plaza.



Mientras, el Lille, que marchaba tercero en la tabla, descendió un puesto después de caer estrepitosamente en su visita al Mónaco. El cuadro del Principado poco a poco muestra síntomas de recuperación y después de ganar este sábado 5-1, acaricia los puestos europeos.



Con Cesc Fàbregas en el banquillo, los hombres de Leonardo Jardim firmaron uno de sus mejores partidos del curso. Aunque el Lille se adelantó en el marcador por medio del nigeriano Victor Osimhen, en la primera parte dio la vuelta al marcador gracias al portugués Gelson Martins y al senegalés Keita Baldé, que marcó un golazo gracias a un cabezazo espectacular.



En la segunda parte, Wissam Ben Yedder recogió el testigo de sus compañeros e hizo un doblete con el que aguantó la presión de Mbappé en lo más alto de la tabla de goleadores. Suma 13, dos más que el delantero del París Saint-Germain, y mantiene sus espectaculares cifras del Sevilla. Después, el polaco Kamil GLik, cerró una noche perfecta para el Mónaco con el quinto, en el tiempo añadido.



La posición del Lille la ocupó el Rennes. Sufrió muchísimo para acabar con el Girondins, que no sucumbió hasta el minuto 82, cuando el senegalés M'Baye Niang conectó un remate tras un pase de la muerte de Romain del Castillo que dieron tres puntos importantísimos a su equipo.



El Nantes dejó escapar un punto en los últimos instantes del partido ante el Angers, que volvió a celebrar una victoria después de cuatro encuentros sin ganar. Farid El Melali, al límite del final, deshizo el 1-1 con un buen disparo desde el borde del área y acercó a su equipo a los puestos europeos. Su rival, se quedó en el límite, en la quinta plaza.



En el Estadio Auguste Delaune, el Olympique Lyon no pasó del empate ante el Reims. Un cabezazo de Tousart adelantó al equipo de Rudi García, Mathieu Cafaro empató el encuentro y, a diez minutos para el final, Moussa Dembélé erró una pena máxima que podría haber dado la victoria al Lyon.



El resto de la jornada se saldó con otra derrota del colista, el Toulouse, goleado por el Niza (3-0), con una victoria contundente del Montpellier sobre el Brest (4-0), con la tercera derrota consecutiva del Saint-Étienne, esta semana frente al Estrasburgo (2-1) y con un empate (2-2) que no sirve al Dijon y al Metz para alejarse del descenso. // EFE