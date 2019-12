Deyna: Busco un fútbol donde se juegue bien con la pelota

Deyna no dio muchos detalles sobre su futuro / Foto: Cortesía (@deynac18)

Luis Joel Moreno

Este jueves durante un acto organizado por una reconocida empresa del país, anunció a Deyna Castellanos como la nueva miembro de los Líderes de la misma. Se convierte en la primera mujer en recibir tal distinción y el primer prácticamente del futbol desde Wuilker Faríñez.

Tras la oficialización, Castellanos se enfundó la característica camiseta con el ‘10’ en la espalda, número que uso en su participación con el equipo femenino de la Universidad Estatal de Florida, Florida State Seminoles.

La futbolista de la Vinotinto femenina, que estuvo acompaña por su madre Yrene Naujenis, comentó que ha sido un honor unirse al team de grandes líderes del deporte venezolano. “Estoy muy contenta, orgullosa y honrada de pertenecer a esta familia”, celebró.

La maracayera ha cosechado muchos éxitos con apenas 20 años de edad, pero admitió que el camino ha tenido cuestas que sortear. “En los últimos tres años y medio he logrado muchas metas que me propuse. Una de ellas, y la más importante, fue graduarme como comunicadora social. Estoy feliz porque no fue nada fácil”, comentó.

Siempre será recordada por los aficionados de Seminoles gracias a sus grandes actuaciones y los registros de goleo que estableció. “Nunca fui a la universidad a romper récords con el equipo. Mi intención era aportar futbolísticamente e intentan ganar campeonatos. Entrar a la historia de la universidad me pone muy feliz porque dejo el nombre de Venezuela muy en alto”, explicó.

Aprovechó para hablar sobre el seleccionado femenino y resaltó que la inclusión de Pamela Conti le dará el impulso que se necesita de cara al futuro. “En la selección mayor poco a poco se están dando pasos importantes. Han incorporado un cuerpo técnico internacional que nos va a dar mucho nivel en todas las categorías”, comentó.

“Estoy muy contenta de que sea mujer, que tenga tanta experiencia y nivel. No he tenido la oportunidad de conocerla, pero me han hablado muy bien de ella”, añadió sobre Conti.

La ariete venezolana fue consultada en reiteradas ocasiones sobre cuál será su próximo equipo, luego de los rumores que la vinculan con un conjunto importante de la capital de España. “Estoy buscando un fútbol bonito, donde se juegue bien con la pelota y en equipo”, dijo sin dar más detalle.

En la reunión estuvo presente parte del equipo juvenil femenino del Caracas FC, a quienes la aragüeña les dio algunos consejos. “Que sigan sus sueños, tengan mucha disciplina y trabajen muy fuerte”, sugirió.