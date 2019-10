Turquía rescata un empate ante Francia

Fútbol Internacional

Lunes 14| 4:40 pm





Un gol de Kaan Ayhan permitió este lunes a Turquía arrancar un empate 1-1 en el Estadio de Francia, que aplaza la clasificación de ambos para la Eurocopa del año próximo y deja al equipo de Senol Gunes en buena posición para acabar primero de su grupo.



El tanto del jugador del Fortuna de Düsseldorf se produjo seis minutos después de que Olivier Giroud adelantara a los campeones del mundo, que habían dominado el encuentro conducidos por Antoine Griezmann que jugó en el puesto que en su club ocupa habitualmente el argentino Lionel Messi.



Las dos jornadas restantes deberán certificar la clasificación de franceses y turcos, pero la victoria conseguida en su estadio por los segundos en junio pasado les otorga ventaja para acabar primeros.



No le faltaron ocasiones a los franceses, pero sí precisión en el último gesto frente a un equipo que exhibe una de las mejores defensas del continente y que encontró también el sustento del gran portero Günok.



La tensión diplomática que rodeó los prolegómenos del encuentro, con el telón de fondo de los ataques turcos a posiciones kurdas en Siria, condenadas por el Gobierno francés, no se trasladó al Estadio de Francia, en cuyas gradas había muchos aficionados otomanos.



En un gesto de buena voluntad, incluso aplaudieron cuando sonó La Marsellesa, el himno francés, en contraste con lo que había sucedido en la ida, cuando lo silbaron.



Francia, que llegaba herida en su orgullo por la derrota de la ida, mantuvo el control del juego y dispuso de un buen puñado de ocasiones. Pero le faltó precisión.



Griezmann se vistió de Messi, colocado por el seleccionador, Didier Deschamps, en la sala de máquinas del equipo y de sus pies salieron las mejores oportunidades.



La apuesta otorgó dinamismo al juego francés, bien engrasado por las bandas con Sissoko y Coman, pero no fue suficiente para superar a una zaga que en lo que va de fase de clasificación solo ha buscado dos veces el balón en sus propias redes.



La mejor ocasión la tuvo el propio Griezmann a los 17 minutos, tras un centro de su excompañero de club Lucas Hernandez que le dejó mano a mano con el portero, atento y rápido, que superó al barcelonista en el duelo. El posterior rechace quedó en las botas de Sissoko, pero el meta turco tuvo tiempo de rehacerse para lograr una extraordinaria parada.



De nuevo apareció el barcelonista a los 25, pero su cesión a Sissoko fue, de nuevo, bien respondida por Günok y diez minutos más tarde el propio Griezmann falló otra tentativa ante el meta turco.



Sin ser un asedio, el dominio hacía prever el tanto francés, mientras que Turquía se conformaba con contados contragolpes, como el que tuvo a la hora Yilmaz.



El signo del partido cambió desde el banquillo y en dos jugadas a balón parado.



Olivier Giroud, que sustituyó al exsevillista Wissam Ben Yedder, aprovechó un córner botado por Griezmann para adelantar a Francia de cabeza.



El jugador del Chelsea, con pocos minutos en su club, ya había dado los tres puntos a los galos hace tres días contra Islandia.



Pero en esta ocasión su gol no fue providencial. Turquía reaccionó y con otro jugador procedente del banquillo, Ayhan, y también a balón parado, logró el empate igualmente de cabeza.