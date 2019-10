Brasil no pasa de un agrio empate con Nigeria

Fútbol Internacional

Domingo 13| 12:12 pm





Sin Neymar, quien abandonó la cancha con problemas musculares minutos después del arranque, la selección brasileña no pasó este domingo de un agrio empate (1-1) en un amistoso contra Nigeria y acumula cuatro encuentros sin ganar.



Con molestias desde el calentamiento, Neymar pidió el cambio en el minuto 11 tras sentir dolor en la parte posterior del muslo izquierdo y, tras ser atendido por el médico de la selección brasileña, abandonó el terreno de juego del Estadio Nacional de Singapur y fue relevado por Philippe Coutinho.



La Canarinha, lastrada por la ausencia de su gran estrella, fue un equipo gris y Nigeria se adelantó en el marcador en el minuto 34 con una jugada por la derecha. El extremo Simon firmó un buen pase a Aribo, que tuvo tiempo de controlar el balón y chutar con fuerza para batir a Ederson.



Los cambios realizados por el seleccionador brasileño Leonardo Adenor Bachi 'Tite' en su alineación titular parecieron funcionar al principio, pero luego Brasil fue de más a menos y Niegeria le plantó cara.



Debido a la falta de victorias desde que ganó la Copa América, Tite manifestó la víspera su preocupación por el desempeño de sus jugadores y anunció que haría algunos cambios en el 'once'. Renan Lodi relevó a Alex Sandro y Everton a Philippe Coutinho como titulares.



Everton 'Cebolinha' fue uno de los que más destacaron en una eclipsada Canarinha en la primera mitad, pero no jugó la segunda.



Brasil regresó de los vestuarios con una actitud más decidida en busca de la portería contraria y no tardó en equilibrar la balanza. Lo consiguió con un gol de Casemiro en el minuto 47.



Gabriel Jesus estuvo a punto de poner con ventaja a Brasil segundos después con un remate de cabeza, pero respondió con una gran parada el portero nigeriano, Uzoho, que tuvo que ser sustituido en el minuto 64 tras sufrir una lesión de rodilla.



La entrada de Gabriel Barbosa, 'Gabigol', quien vive su mejor momento futbolístico, dio más capacidad ofensiva al equipo de Tite y Nigeria lo apostó todo a defender el empate.



En los últimos minutos del duelo, Brasil jugó con más ritmo y Nigeria retrocedió y cerró su defensa para mantener el resultado. Y lo consiguió.



- Ficha técnica:



1 - Brasil: Ederson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Everton (m.47 Richarlison), Casemiro, Arthur (m.79 Fabinho); Gabriel Jesus (m.87 Lucas Paquetá), Roberto Firmino (m.61 Gabriel Barbosa "Gabigol") y Neymar (m.11 Philippe Coutinho).



1 - Nigeria: Francis Uzoho (m.64 Okoye); Jamilu Collins, Wilfred Ndidi, William Troost-Ekong, Semi Ajayi; Joe Ayodele-Aribo, Samuel Chukwueze, Chidozie Awaziem; Alexander Iwobi (m.83 Ramón Azeez), Moses Simon (m.78 Emmanuel Dennis) y Victor James Osimhen (m.73 Paul Onuachu).



Goles: 1-0, m.34: Aribo. 1-1, m:47: Casemiro.



Árbitro: Foo Chuan Hui (Singapur).



Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur ante 20.305 espectadores. EFE