Millonarios suma nueva caída ante el América

América de Cali ganó 1-2 este sábado en su visita al Estadio El Campín de Bogotá, donde venció a Millonarios y se acerca al número mágico de los 30 puntos para clasificar a la fase de cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura del fútbol colombiano.



Los dirigidos por el brasileño Alexandre Guimarães supieron reponerse del tempranero golpe que los 'embajadores' le propinaron cuando el lateral Andrés Román abrió el marcador al primer minuto de juego.



Desde ese momento los dirigidos por el exmundialista Jorge Luis Pinto intentaron arrollar al equipo rival, pero al minuto 28 el volante Felipe Jaramillo vio la tarjeta roja, lo que condicionó al equipo para el resto del partido.



Desde ese momento, América desplegó toda su ofensiva y cuando faltaban siete minutos para que terminara la primera parte empataron el juego con un gol desde los doce pasos de Matias Pisano.



Para la segunda parte los 'diablos rojos' continuaron atacando al equipo local y al minuto 80 el volante Rafael Carrascal marcó el tanto de la remontada, y cumplió así con la ley del ex, pues en 2016 jugó en el equipo capitalino.



Con esta nueva derrota Millonarios bajó a la sexta posición con 27 unidades y, aunque por ahora está clasificado para la segunda fase, sus malos resultados en los últimos partidos ponen en duda su continuidad en el torneo, ya que lleva cuatro partidos sin sumar de a tres.



Por su parte, América completó 29 puntos y subió a la tercera casilla, con lo que está cada vez más cerca de la clasificación a la segunda ronda.



La jornada de este sábado la abrió el encuentro entre Deportivo Pasto y Junior, que en su visita a Ipiales no pudo sumar su quinta victoria consecutiva, cedió tres puntos al caer 1-2 y perdió la oportunidad de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.



En el Estadio Municipal de Ipiales el equipo 'volcánico' se reconcilió con la victoria después de tres partidos en los que consiguió dos empates y una derrota, resultado que mantiene viva su esperanza de pasar a la segunda ronda.



Los dirigidos por el ecuatoriano Octavio Zambrano se fueron arriba en el marcador con un cobro desde los doce pasos de Andrey Estupiñán al minuto tres y con un gol de Ray Vanegas, quien empañó una excelente presentación al salir expulsado por doble tarjeta amarilla.



Por su parte, el Junior encontró su único tanto en los pies de Daniel Moreno, aunque este no fue suficiente, pues el equipo 'tiburón' no pudo concretar otras opciones de gol y en la mayor parte del juego fue dominado por su rival.



Con este resultado, Deportivo Pasto llegó a 22 puntos y ocupa la posición 12, tan solo a tres puntos del grupo de ocho clasificados, mientras que Junior está en la tercera casilla con 28 unidades, tres por debajo del líder Atlético Nacional.



En otro juego de la jornada Deportivo Cali empató 0-0 en su estadio con Independiente Santa Fe, equipo que sigue en alza y completó su noveno partido consecutivo sin conocer la derrota gracias a un notable cambio futbolístico dirigido por el colombiano Harold Rivera.



Durante el partido los dos equipos generaron pocas opciones claras de gol, aunque ambos mostraron un ataque consistente, dando protagonismo a sus jugadores de los costados y con el juego aéreo como la principal vía para intentar abrir el marcador.



Con el empate el Deportivo Cali llegó a 27 puntos y se ubica en la cuarta posición de la tabla, aunque los aficionados 'azucareros' se muestran disconformes por la intermitencia del equipo, pues no ha logrado encajar varias victorias de forma consecutiva.



Por su parte, Independiente Santa Fe sigue alzando vuelo y completó 25 puntos, con lo que se encuentra entre los ocho clasificados, después de que tuviera un primer semestre de malos resultados que incluso lo dejaron en peligro de descender.



Entre tanto, el líder Alianza Petrolera recibió en Barrancabermeja a Deportes Tolima, que logró arrebatar tres puntos al conjunto local en un partido donde el juego fuerte se llevó todo el protagonismo con once tarjetas amarillas y dos expulsiones.



El tanto para abrir el marcador lo anotó el extremo Jaminton Campaz, quien aprovechó que la defensa rival no presionó su aproximación al área rival y remató fuertemente desde media distancia dejando sin ninguna oportunidad al portero Pier Luigi Grazziani.



Los tres puntos que ganó el equipo 'pijao' lo acercan al grupo de clasificados al tener 23 unidades, dos por debajo del octavo, mientras que Alianza Petrolera perdió la oportunidad de recuperar el liderato y sigue con 30 unidades, los mismos que Nacional pero con menor diferencia de gol. EFE