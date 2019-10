España corta su racha triunfal ante Noruega

Fútbol Internacional

Sábado 12| 5:46 pm





La selección española cortó en Oslo su racha triunfal camino de la Eurocopa 2020 y aplazó en el minuto 93 la fecha de su clasificación matemática por un penalti de Kepa como castigo al peor de sus partidos en el grupo, el día en el que Sergio Ramos hizo crecer su leyenda.



El Día de la Hispanidad firmó la selección española su encuentro más irregular de la fase de clasificación. Jugó una primera parte con dudas e inseguridades defensivas. Estática, sin referentes ofensivos cuando tuvo el balón, amparándose en la segunda juventud de Jesús Navas como único referente para generar algo de desequilibrio ofensivo. Pareció arreglarlo en el segundo acto, con una mejoría pasajera cuando bajó a la pelea que propuso Noruega, pero fue castigada cuando el partido se acababa.



Noruega, que anda en la pelea por la segunda plaza, se creció después de un inicio en el que un remate abajo de Oyarzabal le hizo temer lo peor. No encontró a una España con hambre. Lo cambió por la calculadora que le permite especular sabiendo que el trabajo está hecho camino de la Eurocopa.



Con poco más a lo que agarrarse que la brillantez de Odegaard entre líneas y lanzando algún contragolpe, más la estatura de King, Noruega logró instalar la duda en España. No encajó bien la pareja Ramos-Albiol en su reencuentro, aunque Raúl acabó haciéndose gigante en los últimos minutos.



De Fabián depende gran parte de la inspiración ofensiva de España. Cuando apareció siempre inventó algo: un taconazo a Navas con centro a la zona de gol sin rematador o un zurdazo ajustado en la primera mitad, antes de estrellarse en dos ocasiones en la madera en la segunda.



Cuando se rebaja la brillantez y la pelea se impone, cualquier rival es capaz de hacer daño a España, aunque haya diferencia entre ambos. Noruega lo logró con centros laterales y las subidas de Elabdellaoui que generaron superioridad ante Bernat. Se topó con Kepa, de nuevo titular ganando el pulso a De Gea, firme hasta su grave error final. Inició su partido sacando abajo un testarazo de King tras un centro de rabona del lateral noruego.



En las jugadas a balón parado depositaban sus esperanzas los futbolistas noruegos, mientras que España necesitaba fútbol y lo encontró durante pocos minutos tras el descanso. Nada más reanudarse el juego llegó su premio. Pase al espacio de calidad de Ceballos, centro de Bernat rechazado y un disparo desde la frontal de Saúl que se envenenó con bote para complicarle la noche a Jarstein.



Fueron los mejores minutos de la selección española, que se hizo con un dominio abrumador. Momentos en los que Bernat apareció en ataque con continuas subidas, Rodrigo encontró balón a sus movimientos y la presión alta se le atragantaba a Noruega.



El partido estuvo en los palos de Fabián. Su zurdazo de rosca desde fuera del área buscando la escuadra lo repelió el travesaño y el poste sacó su último intento. Noruega se mantenía en pie y prometía guerra en la última fase del partido. Su seleccionador metía a todos sus delanteros, a cada cual más alto, y encerraba a España.



Fue cuando Albiol mejoró su noche. Salvador lanzándose en carrera ante King, sacando centros por alto, metiendo el cuerpo al delantero para que no marcase en carrera. Ramos, el día que superó a Casillas para convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la selección española, tenía la mente en añadir un nuevo gol a un día histórico y acabó recibiendo una cartulina que le impide jugar en Suecia.



El arreón de raza de Noruega encontró el premio en los últimos segundos. La firmeza de Kepa ante todas las llegadas se desplomó en una acción en la que que midió mal. Llegó antes al centro Elabdellaoui y lo atropelló. El penalti lo convirtió en el empate King a los 93 minutos para mantener las esperanzas de su selección y cortar la victoriosa racha de España en el primer traspié de Robert Moreno. EFE