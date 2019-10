Tite aclara que solo le preocupa el desempeño de su equipo

Fútbol Internacional

Sábado 12| 12:31 pm





El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', afirmó este sábado que no se preocupa tanto por el resultado de un partido, sino por el desempeño y el equilibrio de sus jugadores dentro de la cancha.



"El desempeño me preocupa. Y si el equipo está equilibrado. El resultado es consecuencia y no siempre refleja lo que fue el partido", dijo Tite en una rueda de prensa en Singapur en la víspera del amistoso entre las selecciones de Brasil y Nigeria.



El entrenador agregó que no puede "ser rehén de resultados", pero mostró preocupación por la mala racha de la Canarinha, que acumula tres partidos sin vencer.



Tite señaló que la presión por ganar es "normal" y que después del reciente empate 1-1 ante Senegal el pasado jueves, su equipo requiere "ajustes" tanto en la forma de jugar como en las funciones de algunas de sus piezas principales.



Por eso, en el entrenamiento de este sábado, hizo pruebas con otros jugadores que podrían ocupar las posiciones del volante Philippe Coutinho y del defensor Alex Sandro en el encuentro de este domingo.



"Nosotros hemos cambiado la forma de jugar y las funciones. Sirve para esos ajustes, experimentos. Jugadores de profundidad de lado, o para armar. Por eso la opción de la salida de Coutinho", explicó Tite.



El técnico agregó que los cambios "no son simples", porque "cuando se cambian características, se cambia la mecánica del equipo".



Brasil intentará poner fin a su sequía de victorias este domingo, cuando se medirá en un partido amistoso a la selección de Nigeria en el Estadio Nacional de Singapur.



La Canarinha buscará su 'redención' tras la igualada ante Colombia (2-2) y la derrota frente a Perú (1-0), en septiembre pasado, y el empate del último jueves frente a Senegal (1-1).



Pese a la posible ausencia de Coutinho en la cancha, todo apunta a que Tite contará con su tridente ofensivo formado por Neymar, Gabriel Jesús y Roberto Firmino. EFE