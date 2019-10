Gerard Moreno se suma a los candidatos en la delantera

Fútbol Internacional

Gerard Moreno, delantero del Villarreal, es el último futbolista dispuesto a encarar el 'casting del 9' de la selección española, que está realizando el seleccionador Robert Moreno y que inició Luis Enrique para la Eurocopa 2020, por el que ya han pasado seis delanteros, de los que por el momento solamente es fijo Rodrigo Moreno.



Junto a Rodrigo en la fase de clasificación a la Eurocopa 2020, para la que España está a un paso de firmar su pase de forma matemática, han disputado minutos como delantero centro Álvaro Morata, Jaime Mata, Iago Aspas, Mikel Oyarzabal y Paco Alcácer.



En el camino, tras ser llamado en la primera convocatoria de Luis Enrique Martínez y ausentarse por su paternidad, parece haberse quedado Diego Costa. No volvió a entrar en ninguna de las citaciones de Luis Enrique antes de dejar el cargo y tampoco cuenta para Robert Moreno.



De los seis delanteros citados han aportado goles cuatro en una fase de clasificación en la que la selección española tiene a un defensa, Sergio Ramos, como máximo artillero con cuatro dianas. Le siguen Morata, Alcácer y Rodrigo con tres, y Oyarzabal es el último punta que marcó en sus últimas apariciones como apuesta de Robert Moreno.



La fase de clasificación la comenzaron jugando en punta dos delanteros como Rodrigo y Morata, ante Noruega en Valencia (2-1), autores ambos de los goles el día del premio por su crecimiento a Jaime Mata con su debut como internacional.



Tan solo se mantuvo en punta Morata en Malta (0-2), aprovechando su oportunidad con un doblete. Rodrigo entraba los últimos once minutos y el único partido que no disputaba era ante Islas Feroe (1-4), donde al pulso del 9 se sumaba Iago Aspas, titular y con 56 minutos en su regreso. Morata se mantenía fijo jugando todo el partido de una goleada sin tantos de los delanteros.



En un partido clave para la resolución del grupo, frente a Suecia en el Santiago Bernabéu (3-0), la apuesta del cuerpo técnico fue Rodrigo. En la segunda parte entraban Morata y aparecía la opción Oyarzabal, como revulsivos con gol, marcando ambos en un triunfo decisivo.



Con Robert Moreno ya ejerciendo como seleccionador, en sus dos partidos repitió apuesta para extender el pleno de triunfos. Frente a Rumanía (1-2) e Islas Feroe (4-0), sus delanteros fueron Rodrigo, Alcácer y Oyarzabal. Por lesión se ausentó Morata que estando ya recuperado no ha sido citado como esperaba para los encuentros ante Noruega y Suecia a los que se suma una nueva opción, Gerard Moreno.



. Goleadores en la fase de clasificación a la Eurocopa 2020:



Sergio Ramos 4 goles



Álvaro Morata 3



Paco Alcácer 3



Rodrigo Moreno 3



Oyarzabal 1



José Luis Gayá 1



