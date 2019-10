Pumpido: A Messi no le hace falta un Mundial para ser el mejor

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 1:13 pm





Nery Pumpido, que fue el portero de la selección argentina de fútbol que se proclamó campeona del mundo en 1986, dijo que a su compatriota Leo Messi es “el mejor del mundo”, a pesar de no haber podido ganar un Mundial.



“Lo que se le está diciendo a Messi, siendo para mí el mejor jugador del mundo sin ninguna discusión, es que para ser el número uno le falta el Mundial. Yo creo que no es así”, declaró en una entrevista en la revista ‘The Tactical Room’.



Además, Pumpido rememora el gol de Maradona a Inglaterra en plena crisis de las Malvinas: “Ese gol quedará siempre en la memoria después de verle gambeteando desde atrás, llegar hasta el arco y finalizar… la verdad es que fui un privilegiado por verlo desde ese lugar. Para mí no hay ninguna duda de que se trata del mejor gol de todos los mundiales”, aseguró. EFE