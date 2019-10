Real Potosí boliviano cambia de DT por cuarta vez en 2019

Fútbol Internacional

El Real Potosí cambiará de técnico por cuarta vez en lo que va de 2019 tras la desvinculación del boliviano Nicolás Suárez, anunciada este martes por el club después de acumular cinco derrotas al hilo en el actual torneo Clausura.



Reunidos el lunes por la noche, los dirigentes del 'lila' potosino decidieron "la desvinculación de Nicolás Suárez del puesto de D.T. del plantel", informó el club boliviano en su página en Facebook.



El equipo espera que "en el transcurso de estos días se tendrá un nuevo cuerpo técnico" para encarar lo que resta del Clausura.



Suárez asumió la conducción del Real Potosí a principios de agosto pasado, en reemplazo del argentino Fabio Espada, que tampoco logró los resultados esperados al frente del plantel.



A Espada, que había asumido la dirección del 'lila' en abril pasado, le precedieron el argentino Leandro Cabrera y su compatriota Fernando Ochoaizpur, naturalizado boliviano, quienes ocuparon el banquillo en las primeras fechas del torneo Apertura.



El plantel potosino acabó el anterior campeonato en el décimo puesto entre los catorce equipos de la División Profesional boliviana y va penúltimo en el actual torneo.



En las quince fechas disputadas hasta el momento en el Clausura, los 'lilas' lograron tan solo once unidades producto de tres victorias y dos empates.



El equipo no pasa por su mejor momento, ya que perdió en las últimas cinco jornadas, incluidas tres goleadas por 1-4 ante el Nacional Potosí, su rival tradicional, por 6-2 ante el Sport Boys y también por 6-2 ante el The Strongest.



Los potosinos cayeron en casa por 0-1 ante el Oriente Petrolero en la decimoquinta fecha disputada el pasado fin de semana.



El Real Potosí visitará al Wilstermann, actual líder del torneo, en la jornada 16 que se disputará entre los próximos jueves 16 y sábado 19 de este mes. EFE